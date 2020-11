Auto met plofkrakers slaat over de kop, explosief onschadelijk gemaakt

In het Duitse Rees, net over de grens bij Doetinchem, is zondag op maandag een auto met vermoedelijk plofkrakers over de kop geslagen. De drie inzittenden kropen uit het wrak en sloegen op de vlucht. De Duitse en Nederlandse politie hebben met onder meer een helikopter naar ze gezocht, maar konden de verdachten niet meteen vinden.

De plofkrakers probeerden een geldautomaat in Rees op te blazen. Dat mislukte en daarna sloegen ze met een auto op de vlucht. Enkele minuten later sloeg een auto over de kop op een doorgaande weg in de buurt, waarschijnlijk verloor de bestuurder de macht over het stuur door de te hoge snelheid.

De verdachten kropen vervolgens uit de auto en konden later alsnog worden aangehouden, zo melden Duitse media. In het wrak vond de politie nog een explosief dat op scherp stond, die is tot ontploffing gebracht.

Duitsland heeft al langer last van plofkraken, sommige kraken zijn het werk van groepen Nederlanders. Het gebeurt vaker dat tijdens de vlucht halsbrekende toeren worden uitgehaald, meerdere Nederlanders zijn daarbij al om het leven gekomen.