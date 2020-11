LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 8 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 8 november

16:37 - Herdenking ondanks corona

Veel kan er niet door corona, maar een herdenking bij de Eusebiuskerk in Arnhem ging vandaag wél door.

 Ahmed Marcouch@ahmedmarcouch Vandaag ondanks corona samen met enkele leden van de Arnhems Joods gemeenschap de Kristallnacht en de holocaust bij de Eusebiuskerk herdacht. Hier bij ons in Arnhem rond het nieuwe monument met de koffer en de gebedsrol op het Jonas Daniël Meijerplaats. 14:17 - 8 nov. 2020 Andere Tweets van Ahmed Marcouch bekijken

15:40 - Dag van de Achterhoekse popmuziek gaat sowieso door

De Dag van de Achterhoekse popmuziek, DAP, gaat dit jaar sowieso door. Eigenlijk zou de dag aanstaande zaterdag plaatsvinden, maar de datum is verplaatst naar 12 december en gaat dan in welke vorm hoe dan ook door.

Lees hier hoe de organisatie dat voor ogen heeft. (Via mediapartner REGIO8)

Foto: REGIO8

14:43 - Wederom een daling in de Gelderse coronacijfers

Het aantal Gelderse besmettingen in de afgelopen 24 uur is licht gedaald ten opzichte van de dag ervoor. Het RIVM meldt dat er 645 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd, zaterdag was dat 723.

Het aantal ziekenhuisopnames is wel gestegen, er werden 16 nieuwe patiënten gemeld. Het aantal doden is gedaald naar 3. De cijfers van die twee categorieën zijn echter onvolledig en het actuele aantal ligt waarschijnlijk hoger.

De daling komt overeen met het landelijke aantal besmettingen. In het afgelopen etmaal werden 5703 besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er na correctie 6677.

14:30 - Carnavalsvereniging wil niet voorbijgaan aan jubileumjaar

Voor De Dorstvlegels zou 2020 een bijzonder jaar worden omdat de vereniging dit jaar 55 jaar bestaat; in carnavalsland een jubileum. Daardoor stonden er al allemaal speciale activiteiten op de planning. Die kunnen door corona niet doorgaan. Om toch een beetje het jubileum te vieren wordt er dit jaar een coronaprins ingesteld en een jubileumbiertje gebrouwen.



Lees hier verder hoe dat tot stand is gekomen.

14:00 - EHBO-les geven in coronatijd vergt creativiteit

Eerste hulp bij ongelukken bieden kan levensreddend zijn. Cursussen EHBO zijn dan ook belangrijk om door te laten gaan, maar hoe doe je dat op anderhalve meter afstand? Jeannette Heerschop geeft het Rode Kruis EHBO-les en heeft hier een creatieve manier op gevonden.

Bekijk hier de oplossing van Jeanette Heerschop.



13:04 - Arnhems gemeenteraadslid gaat opnieuw de zorg in

Om wat extra handen in de zorg te krijgen, gaat het Arnhemse gemeenteraadslid Karin Kalthoff aan de slag bij een verpleeghuis in Arnhem. "Here we go again", laat Kalthoff weten op Twitter. "Nooit verwacht dat mijn hulp zo snel weer hard nodig zou zijn." In maart maakte de politica ook al een rentree in de zorg.

 Karin Kalth⭕️ff@karinkalthoff Here we go again. In maart maakte ik nood(corona)gedwongen mijn rentrée in de zorg. Nooit verwacht dat mijn hulp zo snel weer hard nodig zou zijn. Wel dus: deze week ga ik weer in de zorg aan de slag. Dit keer in een verpleeghuis in mijn eigen Arnhem. #extrahandenvoordezorg 12:49 - 8 nov. 2020 Andere Tweets van Karin Kalth⭕️ff bekijken

11:13 - Politie schrijft coronaboetes uit in Druten

De politie heeft zaterdagavond coronaboetes uitgeschreven op de Markt in Druten. Een groep van 15 jongeren was samengekomen en veroorzaakte overlast. Twee van hen kregen een bekeuring voor het houden van onvoldoende afstand. De groep is vervolgens weggestuurd.

Lees hier het hele verhaal over de situatie in Druten.

09:23 - Nieuwjaarsduiken vanwege corona op de tocht

Het oude jaar knallend afsluiten staat op de tocht vanwege een mogelijk vuurwerkverbod, maar ook fris plonzend het nieuwe jaar in met een nieuwjaarsduik is niet overal gegarandeerd. Door het verbod op evenementen wordt er op verschillende plaatsen in de provincie alvast met een schuin oog gekeken naar het begin van 2021.

De organisatoren van de nieuwjaarsduik in Arnhem onderzoekt momenteel de mogelijkheden hoe de duik in aangepaste vorm door kan gaan. Sommigen gaan al wat verder en hebben de duik nu al afgelast, waaronder die in Borculo en in Harderwijk. En dat terwijl Harderwijk dit jaar een hernieuwde vuurdoop beleefde.

Kijk naar de nieuwjaarsduik in Harderwijk van begin dit jaar: