Inwoners van Renkum gaan veel meer belasting betalen

Daar bovenop zal de afvalstoffen- en rioolheffing ook enkele tientjes per jaar duurder worden. Nieuwe plannen hoeft de inwoner daar niet voor te verwachten. Er werd zelfs afgesproken de komende twee jaar niet met initiatieven te komen die geld kosten. De belastingverhoging is puur bedoeld om de financiële gaten te dichten en extra bezuinigingen te voorkomen.

Bodem in zicht

Op een aantal punten is de broekriem nog iets strakker aangehaald. Zo wordt er op de rem getrapt bij het vergroenen van tuinen en aanleggen van watertappunten, worden de 'klimaattafels' stopgezet en levert de zwemvereniging wat in, net als de jongerenraad.

Ondanks de maatregelen worden de financiële cijfers in Renkum de komende jaren allerminst rooskleuriger. Dit jaar en volgend jaar geeft de gemeente bij elkaar nog altijd 5,4 miljoen euro meer uit dan er binnenkomt, waardoor de bodem van de spaarpotjes zichtbaar wordt. Vanaf 2022 hoopt de gemeente de jaren wel weer met een positief saldo af te sluiten.

Toekomstperspectief gemeente?

De schulden lopen op en de solvabiliteit, het cijfer dat aangeeft in welke mate je aan je verplichtingen kunt voldoen, daalt onder de norm die de provincie daar als toezichthouder voor stelt. Gezien de risico's die zij ziet wil wethouder Marinka Mulder dan ook het gesprek met de provincie aan over het toekomstperspectief van de gemeente, stelt zij in haar begroting. Extra uitgaven voor een nieuw gemeentehuis, doet zij voorlopig dan ook maar niet.

'Uitvoeringsbureau van Den Haag'

"We worden behandeld als een uitvoeringsbureau van Den Haag", ziet fractievoorzitter Eveline Vink (GroenLinks). "Er is geen ruimte meer voor eigen doelen." Kun je als lokaal politicus dan nog wel van toegevoegde waarde zijn in deze gemeente? Op dat kantelpunt zit Renkum wel, erkent Vink. "Het is niet leuk als een burger met een enthousiast verhaal naar je toekomt, terwijl je op voorhand weet dat er toch geen geld voor is."

Tegelijkertijd zit Renkum ook nog middenin een bestuurscrisis nadat D66 de stekker uit de coalitie met GroenLinks, VVD en PvdA trok. Er werd gezocht naar een samenwerking met de hele gemeenteraad, de begrotingsbehandeling moest daar een belangrijk onderdeel van zijn. Toch stemden alleen de voormalig coalitiepartners voor en de volledige oppositie tegen. Of dat betekent dat het lijmen van de breuk de enige logische optie is?

'Oude politiek: wij tegen zij'

"Het lijkt inderdaad een verhaal te worden van: iedereen deed een plas, en het blijft zoals het was", ziet Coen Geerdes (CDA). Danielle Bondt (D66) vindt het teleurstellend dat de oppositiepartijen niet 'over hun schaduw heen zijn gestapt'. "Iedereen wilde toch een eenheid, om samen een nieuwe koers te varen en de problemen te lijf te gaan. Dit is vasthouden aan oude politiek van wij tegen zij."

