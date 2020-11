'Gewonde persoon in Nijkerk was bewoonster'

Omwonenden zagen zaterdagochtend in de Commissaris van Heemstrastraat ineens veel politie op de been. Even later zagen zij hoe een vrouw geboeid werd afgevoerd en hoe een andere vrouw per brancard werd weggevoerd richting het ziekenhuis. De laatste vrouw was volgens hen de bewoonster van het huis.

Verdachte Amsterdamse

De aangehouden vrouw is vrijwel zeker de 46-jarige Amsterdamse die eerder ook al werd opgepakt in verband met de vondst van een dode vrouw in een huis in het Brucknerlaantje. De Amsterdamse kwam vrijdag op vrije voeten, maar zit in dezelfde zaak weer vast.

Poging tot moord

De politie verdenkt haar nu ook van poging tot moord of doodslag op de gewonde vrouw. Ook een 47-jarige Amsterdammer zit op die verdenking vast. Hij werd zaterdag aangehouden in zijn woonplaats.

In het belang van de het onderzoek liet de politie zaterdag al weten geen verdere mededelingen te kunnen doen in deze complexe zaak.