Tannane blinkt weer uit: 'Heel fijn om zo terug te komen'

Over negativiteit wil Tannane zelf niet spreken. "De rode kaart in de wedstrijd tegen ADO? Dat kan iedereen gebeuren, dat zie je vandaag wel als Bazoer ook rood pakt. En corona, dat kan iedereen overkomen. Dus nee, iedereen heeft daar een mening over, maar ik vind dat niet negatief." Toch was zijn rode kaart er destijds één voor het praten richting de scheidsrechter. "Dat was uiteraard niet slim en niet goed te praten, maar we moeten door en dat hebben we onderling uitgesproken."

Tekst gaat verder na de video:

Toen volgde er dus ook nog dat coronavirus. "Maar gelukkig had ik geen zware klachten. Ik had wat druk op mijn hoofd en spierpijn, verder had ik niet veel klachten. Ik heb pas twee keer weer mee kunnen trainen, maar de trainer koos ervoor om mij op te stellen. En dat heeft zich uitbetaald."

Tekst gaat verder na de foto:



'Snapte niet waarom VAR ingreep'

Trainer Thomas Letsch was blij dat Tannane weer aansloot. "Hij is een klasse speler en hij maakte weer een hele goede goal, natuurlijk ben ik blij dat hij er weer is. Maar we hebben ook gezien dat we het zonder hem kunnen."

Dat zag Letsch dus al bij ADO-uit, toen Tannane rood pakte. Vandaag zag de trainer ook dat zijn ploeg het kan zonder Bazoer, die pakte na een half uur rood. "Zoals ik het gezien heb, kwam Riechedly te laat. Het zag er misschien ernstig uit, maar het was voor mij een gele kaart. Ik snap niet waarom de VAR ingreep."

Dat snapte de hoofdrolspeler zelf ook niet. "De bal schoot door en ik was iets te laat. Daardoor schaaf ik met de onderkant van mijn nop zijn bovenbeen. De scheidsrechter oordeelt eerst geel, dus dan had hij ook een gele kaart kunnen geven toch? Maar je weet als de VAR hem roept, dat je er vanaf moet. Negen van de tien geven dan de rode kaart. Je weet dat hij zijn maatje ook moet beschermen."

'Niet mezelf bewijzen'

Tannane staat nog altijd met een lach voor de camera. Hij schoot een penalty raak en scoorde op prachtige wijze. Daarnaast was hij weer continu een handenbindertje. Maar het was niet zo dat Tannane zichzelf wilde bewijzen bij zijn terugkeer in de basis. "Iedereen weet toch hoe ik kan voetballen. De trainer, ik. Het is gewoon heel fijn om na twee weken niet spelen om zo terug te komen en er twee in te schieten, dat geeft een geweldig gevoel."

Na zijn eerste treffer rende Tannane naar reservedoelman Bilal Bayazit en viel hem in de armen. "Dat doe ik omdat we een soort van familie zijn geworden, we zijn heel close. Gisteren waren we nog samen en toen vroeg hij of ik naar hem toe zou komen, als ik zou scoren. Ik vond het ook wel leuk om het samen te vieren. Ik zie hem ook als mijn broertje."

Tekst gaat verder na de foto:

'Met een lach de interlands in'

Trainer Thomas Letsch kan terugkijken op een geslaagde openingsfase van de competitie. Nu wacht eerst weer een interlandweekend. "We wilden daar met een lach ingaan. Dat is gelukt. Nu nemen we eerst even wat rust en werken dan richting Groningen. Sommige spelers spelen nu interlandvoetbal (Broja, Openda, Doekhi en Dasa, red.), als het competitief is snap ik dat wel. Maar ik snap niet dat er nu oefenwedstrijden zijn, dan reis je dus onnodig de wereld over. Ik hoop dat iedereen gezond terugkomt."