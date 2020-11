Wat kan nog wel? Nou, een fruitshow zonder show

Museum 't Olde Ras in Doesburg laat al meer dan 25 jaar lang ieder jaar honderden appel- en perenrassen zien in een tentoonstelling die duizenden bezoekers trekt. Dit jaar werd het geen grote show maar een verkoop. Want dat was wél mogelijk.

Knapperig en een beetje zuur, zoet en sappig. Niet met hun mond, maar met hun ogen en verbeelding proeven bezoekers dit jaar deze bijzondere fruitsoorten. Thuis kan er écht geproefd worden.

Tessa Brouwer, van de Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur: ''We hebben ons fruit uitgestald. Het zijn allemaal bijzondere rassen die je niet in de winkel kan krijgen. Dan heb je het bijvoorbeeld over een Saint Remy peer. Moet je kijken wat een prachtige stoofpeer!''

Opzoek naar mogelijkheden óf opzoek naar grenzen?

De stichting zocht naar mogelijkheden om het zeldzame fruit zoals ieder jaar te promoten. Het werd een verkoop van een selectie van fruit uit de museumtuin. Brouwer: ''Het komt van de bomen die het mooiste fruit hebben gegeven.''

Toch was er enige twijfel bij de planning van het weekend. ''Het is heel erg dubbel. We willen bemoedigen om hierheen te komen en zo mensen stimuleren om oude rassen van fruitbomen in de tuin te zetten. Maar van de gemeente moeten we eigenlijk ontmoedigen om hierheen te komen.''

Promotie van het weekend stond de gemeente niet toe. Om grote groepen mensen te voorkomen dus geen vlaggen en aanplakbiljetten. De reclame vond plaats van mond op mond. Toevallig passanten werden op een zonnige zondag verrast, met iets wat toch wel heel feestelijk oogde. Volgens de stichting kwamen zo'n 100 mensen per dag langs.