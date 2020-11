Dag van de Achterhoekse popmuziek gaat hoe dan ook door

“We zitten inmiddels aan plan D”, zegt organisator Erik Ramaker. “Het blijft maar doorgaan, we geven de moed eigenlijk niet op.” Voor het verplaatsen was de organisatie al bezig met aanpassingen. “Normaal gesproken is het op 25, dertig locaties door de hele Achterhoek en dan zitten mensen een beetje opeengepakt in een kroeg en dat gaat allemaal niet.”

Zelfs het alternatieve plan gaat nu niet door, en dus was verschuiven de enige optie. “Op het moment dat je weer dertig man mag toelaten in een locatie, dan willen we het ook gaan doen. Bij de DRU brengen we dan een programma overdag, dat gaan we live streamen omdat we denken dat er toch wel meer belangstelling is dan mensen die erin kunnen.”

Meer dan twintig acts

Voor de dag hebben meer dan twintig acts zich opgegeven. In de aangepaste versie is er niet voor iedereen ruimte om live te spelen. “Het plan is om ieder uur een band te laten spelen. Band weer weg, schoonpoetsen, volgende band erin, zoiets. Dan houden we veertig minuten tussen de bands over en daarin willen we ook nog livemuziek gaan streamen, vooraf opgenomen of via MP4, dat soort dingen.”

Om zoveel mogelijk artiesten toch een plek te geven hebben ook BoogieWoogie in Winterswijk en de Gruitpoort in Doetinchem een programma samengesteld. “Als het goed is gaan de jongens van Eastwave, die onlangs een volledig Achterhoeks hiphop-album uitbrachten, een showcase geven bij BoogieWoogie en later ook in Doetinchem en die komen ook in DRU.” Behalve Eastwave zullen in de DRU Cultuurfabriek in het huidige plan ook Yara Beeks, Marise en Killer And The Cool Cats optreden.

Plan E

Ramaker wil de DAP hoe dan ook dit jaar nog organiseren. Hij heeft al nagedacht over een volgende optie als in december blijkt dat publiek ontvangen nog niet mogelijk is. “Plan E wordt het dan. Ik denk dat we dan toch gewoon een livestream op gaan zetten die dag. Dan moet het zo veilig mogelijk en zonder livemuziek, maar dat iedereen zijn beste werk instuurt en dat we dat op een manier toch gaan brengen.” Dit plan E heeft niet zijn voorkeur. “Het wordt wel karig, dus die optie hopen we eigenlijk niet. We weten ook niet of die optie interessant genoeg is, maar goed we zitten niet bij de pakken neer.”