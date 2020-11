Vitesse rekent in één helft af met Emmen en pakt weer een record

Vitesse heeft zondagmiddag weer een record gevestigd. Voor de eerste keer in de historie wisten de Arnhemmers zeven van de eerste acht wedstrijden in de eredivisie te winnen. Tegen FC Emmen werd het 3-1, terwijl de Arnhemmers een uur lang met 10 man moesten spelen. In de eerste helft was de wedstrijd al beslist.

Vitesse begon weer met sterspeler Oussama Tannane in de basis. De Marokkaan was geschorst en had last van het coronavirus, maar liet zich zondag weer van zijn beste kant zien. Hij zette de Arnhemse ploeg ook al binnen 10 minuten op voorsprong, wel vanaf de strafschopstip. De strafschop werd veroorzaakt door Emmen-keeper Wiedwald die aanvaller Broja vloerde.



Vitesse bleef daarna de betere ploeg en kwam ook op 2-0. Weer was het Oussama Tannane. Nu draaide hij zich weg bij zijn tegenstander en krulde hij de bal in de verre hoek, een goede goal. De wedstrijd leek daarom al vroeg in de tweede helft beslist.

Vitesse met tien man verder

Maar dat veranderde toen de Arnhemmers wat negatief nieuws te verwerken kreeg. Riechedly Bazoer kreeg in eerste instantie een gele kaart na een pittige overtreding, maar de VAR greep in. Scheidsrechter Jeroen Manschot ging kijken en besloot de verdediger alsnog een rode kaart te geven. Vitesse kon dus nog een uur door met tien man.

Geen problemen

Toch kwamen de Arnhemmers in de eerste helft nog amper in de problemen. Sterker nog, Vitesse ging gewoon door. Een goede bal van Bruns werd op waarde geschat door de Belg Lois Openda, die de 3-0 achter doelman Wiedwald schoot.

Na de rust was er eigenlijk weinig meer aan in GelreDome. Vitesse vond het wel welletjes en FC Emmen was niet echt bij machte om Vitesse heel veel pijn te doen. Er was nog wel een speldenprikje van Michael de Leeuw die een voorzet van Luciano Cartey wist binnen te werken: 3-1. Diezelfde Cartey was nog dichtbij de 3-2, maar hij miste een voorzet vlak voor het doel van Pasveer.

Het bleef daarbij. Vitesse kwam nog amper in de problemen en creëerde de kansen zelf ook niet meer. Daardoor pakte Vitesse een nieuw record en staat het na 8 wedstrijden nog altijd op de gedeelde eerste plaats in de eredivisie.