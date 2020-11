Politie grijpt in bij samenkomst van jongeren in Druten

De politie kreeg door dat een groep jeugd zich aan het verzamelen was op de Markt. Ter plaatse bleken vijftien jongeren verspreid op de locatie te staan. Jongeren zorgen al langer voor overlast op die plek, met scooters en het afsteken van vuurwerk. Volgens buurtbewoners is het een kat-en-muisspel tussen de jongeren en de politie.

Bekijk een eerdere reportage over de overlast (tekst gaat verder onder de video):

Meerdere eenheden gingen zaterdag ter plaatse, vergezeld door boa's van de gemeente. Enkele aanwezigen zijn daar aangesproken en hebben hun identiteit moeten bevestigen. Er zijn daarbij twee coronaboetes uitgeschreven. De jeugd is vervolgens weggestuurd.

Boodschap moet helder zijn

De politie laat weten dat de locatie een prioriteit is en dat er nog vaker gesurveilleerd gaat worden. "Daarnaast vragen we bewoners om overlast te blijven melden", aldus een woordvoerder. "Die meldingen nemen we serieus en pakken we op, zoals ook zaterdagavond."

Het einddoel is om rust op de Markt te creëren en de overlast aan te pakken. "Los van de boetes hopen we dat de boodschap helder is voor de jeugd. Anders zullen we blijven optreden."

Frustratie bij ondernemers

Volgens kledingverkoopster Brigitte Franken is de overlast zo'n drie jaar geleden begonnen en wordt het de laatste tijd erger. "Eigenlijk sinds het 's avonds eerder donker wordt. Het begint steeds rond 18.30 uur. Ze steken nu ook steeds vuurwerk af."

Dat heeft ook veel impact op de omzet. "Het jaagt m'n klanten weg", aldus de kledingverkoopster. Ondernemers van de Markt hebben nog het meest te doen met de bewoners van de bovengelegen appartementen. Daar wonen namelijk veel senioren.

