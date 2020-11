LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 7 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 7 november

18:05 - Buurthuizen en biebs in Gelderland-Zuid deels toch open

De noodverordening Gelderland-Zuid is iets gewijzigd, meldt de veiligheidsregio daar. Buurthuizen en bibliotheken mogen ten dele open. Het kabinet liet eerder al weten uitzonderingen al toe staan.

16:09 - Minder ziekenhuisopnames in Nederland

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is voor de vierde dag op rij verder gedaald. Het aantal patiënten bedraagt zaterdag 2384 en dat zijn er 61 minder dan vrijdag. Dat laat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weten.

Van het aantal opgenomen Covid 19-patiënten liggen er 1782 buiten de intensive care, 60 minder dan gisteren. Op de ic liggen 602 coronapatiënten, 1 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 466 non-covidpatiënten op de ic, 11 minder dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 1068 en dat is 12 minder dan de vorige dag.

14:32 - Lichte daling in aantal Gelderse besmettingen

Het aantal Gelderse besmettingen in de afgelopen 24 uur is licht gedaald ten opzichte van de dag ervoor. Het RIVM meldt dat er 723 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd, vrijdag was dat 765.

Het aantal ziekenhuisopnames is gedaald naar 6 en het aantal doden is gedaald naar 3. Die cijfers zijn echter onvolledig en het actuele aantal ligt waarschijnlijk hoger.

De daling komt overeen met het landelijke aantal besmettingen. In het afgelopen etmaal werden 6689 besmettingen geregistreerd.

13:20 - McDrive in Apeldoorn per direct dicht vanwege te lang openblijven

Wie dit weekend zin heeft in een late night snack kan niet terecht bij de McDonalds aan de Lange Amerikaweg in Apeldoorn. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft het fastfoodrestaurant per direct gesloten vanwege het overtreden van de sluitingstijd.

Lees hier het hele bericht.

10:02 - Nieuw wereldwijd dagrecord van aantal besmettingen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een record aan wereldwijde coronabestemmingen geregistreerd van 581.679 in één etmaal. Dat waren er in de periode van vrijdag op zaterdag ruim 24.000 meer dan het oude dagrecord, dat op 31 oktober werd behaald. Afgelopen 24 uur zijn wereldwijd circa 8900 mensen bezweken door toedoen van het virus, meldt de WHO.