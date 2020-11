LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 6 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 6 november

21:40 - GGD zet tien mobiele coronatestbussen in

De GGD zet landelijk tien mobiele coronatestbussen in. Het zijn omgebouwde stads- en bestelbussen die naar gebieden kunnen gaan waar plotseling meer vraag is naar testen, bijvoorbeeld omdat er daar een uitbraak van corona is. Dat maakte de GGD vrijdag bekend.

"Met de nieuwe mobiele testunits kan er overal in Nederland binnen een paar uur een tijdelijke testlocatie draaien", aldus de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland.

21:36 - Recordaantal besmettingen in Frankrijk

Frankrijk heeft vrijdag een record van 60.486 nieuwe besmettingen met het coronavirus geboekt, nadat donderdag ook een recordaantal van ruim 58.000 was gemeld. Dat staat in cijfers van het ministerie van Volksgezondheid.

20:37 - 'Achterhoekers blijven nog onvoldoende thuis'

Ook in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is de situatie rond het coronavirus nu 'zeer ernstig'. "Dat betekent dat we helaas meer dan 250 besmettingen per dag hebben", zegt voorzitter Ton Heerts. "Het zag er even goed uit, maar het loopt toch weer op." Met name een aantal gemeenten in de Achterhoek scoren al 'veel te lang, veel te hoog' in de besmettingscijfers.

Ton Heerts. Foto: Omroep Gelderland

20:04 - Geen Nederlandse coronapatiënten meer in ziekenhuizen Duitsland

In Duitsland worden geen coronapatiënten uit Nederland meer behandeld. De beide mensen die twee weken geleden met een speciale helikopter waren overgebracht naar Münster, zijn afgelopen etmaal teruggeplaatst, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

In de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die aan Nederland grenst, waren tachtig bedden op intensive cares beschikbaar voor Nederlandse patiënten. Dat moest de Nederlandse ziekenhuizen lucht geven om het toen toenemende aantal coronapatiënten te behandelen.

18:46 - Niet langs de deur in Doesburg

 Geen Sint Maarten in Doesburg! Dit jaar is er in Doesburg geen Sint Maarten lezing of viering. De gemeente Doesburg ontraadt, hoe jammer dan ook, om langs de deuren te gaan. Dit vanwege de strijd tegen het coronavirus.

17:50 - Commerciële teststraten groeien als kool, maar ze zijn niet allemaal betrouwbaar

Commerciële teststraten schieten als paddenstoelen uit de grond en daar zitten niet alleen goede aanbieders bij. Het gaat zo hard dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het niet allemaal kan bijbenen en dus moet je ook als consument goed opletten waar je naartoe gaat voor een neusswap. Maar hoe dan?

16:59 - Rutte sluit omstreden avondklok in risicogebieden niet uit

Minister-president Mark Rutte vindt een avondklok in regio's waar nog veel mensen met corona besmet raken 'ook niet prettig', maar zegt die omstreden en zeer ingrijpende maatregel niet op voorhand te kunnen uitsluiten. "Wij zitten helaas niet in een fase waarin we die luxe hebben", aldus de premier tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte benadrukt dat hij sluiting van bijvoorbeeld de horeca en van bibliotheken ook 'verschrikkelijk' vindt. Het sluiten van scholen en winkels ziet hij evenmin zitten, maar ook die mogelijke aanvullende maatregelen kan hij gezien het nog altijd te hoge aantal besmettingen niet uitsluiten. "We zijn aan het bestuderen of het nodig is", zegt hij.

De premier erkent dat een avondklok waarschijnlijk niet direct bijdraagt aan een daling van het aantal infecties. Maar het kan wel zorgen voor een betere naleving van de gedragsregels en vergemakkelijkt de handhaving. Rutte wijst erop dat thuisfeestjes nog altijd een bron van veel besmettingen zijn. "Achter de voordeur mogen wij niet handhaven", zegt hij. "Maar wat je hiermee doet is dat je voor de voordeur wel kunt handhaven."

Foto: ANP

16:10 - Piek in coronadoden door 'achterstallige registratie'

De enorme toename van het aantal doden in Gelderland en daarmee ook in ons land, komt doordat 27 sterfgevallen uit de eerste coronagolf pas nu zijn doorgegeven. Dat laat de GGD in Gelderland-Zuid weten.

De 27 doden vielen in maart en april al te betreuren bij een zorginstelling. Hoe het kan dat die cijfers niet direct zijn geregistreerd, kan een woordvoerder niet zeggen.

Zonder deze sterfgevallen kwamen er in 24 uur twaalf doden bij in onze provincie. Daarbij moet worden opgemerkt dat ook deze cijfers onvolledig zijn, omdat er geen registratieplicht is. Het aantal doden ligt waarschijnlijk hoger.

14:41 - Meer besmettingen, 39 doden in Gelderland

Het aantal nieuwe coronagevallen is iets gestegen, na zes achtereenvolgende dagen van daling. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn in heel het land 7272 positieve tests geregistreerd. In Gelderland gaat het om 765 nieuwe besmettingen.

Gisteren werden nog 745 positieve tests in onze provincie gemeld. Landelijk kwamen er toen 6984 besmettingen bij.

In onze provincie werden dertien ziekenhuisopnames gemeld*. Daarnaast overleden ook 39 mensen aan corona**. Dat is het hoogste aantal op één dag gemeld sinds de uitbraak van het virus. Hoe het kan dat dit cijfer vandaag zo hoog ligt, is nog onduidelijk.

Bekijk de nieuwste cijfers in onze provincie:

 

Landelijk steeg het aantal sterfgevallen afgelopen etmaal met 118, dat is het hoogste aantal sinds 29 april. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.

Goed nieuws was er over het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat daalde voor de derde dag op rij. Ziekenhuizen behandelen vrijdag 2445 mensen met corona, 67 minder dan op donderdag.

(*) De cijfers van het aantal ziekenhuisopnamen zijn onvolledig. Er zijn (vooralsnog) geen regionale cijfers beschikbaar. Het aantal actuele opnames ligt waarschijnlijk hoger.

(**) De cijfers van het aantal overledenen zijn onvolledig. Er is geen registratieplicht en er zijn geen regionale cijfers beschikbaar. Het aantal doden ligt waarschijnlijk hoger.

12:03 - Waar laat ik mijn mondkapje?

Nu we massaal mondkapjes dragen, doemt een nieuw probleem op: een extra wegwerpproduct dat terechtkomt op plekken waar het niet thuishoort. De gemeente Westervoort roept iedereen op verantwoordelijk om te gaan met de mondkapjes.

 In Westervoort zien we steeds vaker gebruikte mondkapjes op straat liggen. Ze vervuilen de natuur en oppakken kan tot een besmetting met het coronavirus leiden. Mondkapjes gooi je in de (rest) afvalbak.

12:01 - 'Het is belangrijk dat we juist nu doorzetten'

Burgemeester Harm-Jan van Schaik van Harderwijk heeft de inwoners van zijn stad met een speciale videoboodschap een hart onder de riem gestoken. "Hoe moeilijk de maatregelen ook voor ons allemaal zijn, het is belangrijk dat we juist nu doorzetten."

 

11:37 - De Week van Gelderland

Iedere vrijdag brengt TV Gelderland het programma 'De Week van Gelderland', waarin we met diverse gasten een actueel onderwerp bespreken. Vorige week schoof de Arnhemse topkok Estée Strooker aan, die coronaproof voor haar hotelgasten ging koken. Ook vandaag is er weer een aflevering op televisie: die begint om 17.20 uur, direct na het Gelders nieuws.

Kijk hieronder nog eens het interview met Estée Strooker van vorige week terug:

 

11:34 - Twintig grote testlocaties

De XL teststraat in Nijmegen waar we eerder over berichtten, is niet de enige in z'n soort die erbij komt in Nederland. Minister Hugo de Jonge geeft vrijdag aan dat er in totaal twintig van dergelijke mega-teststraten zullen verrijzen. De extra grote locaties moeten de komende anderhalve maand zorgen voor grofweg een verdubbeling van de testcapaciteit.

11:30 - Hoe gaat het?

De gemeente Harderwijk roept nog even in herinnering dat de GGD graag wil weten hoe het met het welzijn van de Gelderlanders gesteld is. Door een speciale enquête in te vullen krijgen de hulpverleners in de gezondheidszorg een beter beeld van hoe het er voor staat.

 Hoe gaat het met je?

11:02 - XL testlocatie is in aantocht

In Nijmegen verrijst volgende maand een forse testlocatie, voor iedereen die zich wil laten testen op besmetting met het coronavirus. Als plek is gekozen voor het P+R Transferium Nijmegen-Noord, naast de Pathé-bioscoop.

Impressie van de te bouwen testlocatie. Foto: GGD Gelderland-Zuid

09:34 - Gouden tip van Dinie

Dinie Bomhof uit Apeldoorn heeft dé tip voor iedereen die last heeft van het dragen van een mondkapje - en dan vooral de mensen die een gehoorapparaat dragen en dat dreigen te verliezen door de elastiekjes van het kapje. "Zorg dat je een bandje maakt van stof, of er eentje haakt, van 10 centimeter lang en 2 centimeter breed."

"Op beide uiteinden naai je een knoopje. Daarna doe je het mondkapje voor je gezicht, het bandje doe je in je nek en dat rust daar. Ik ben net met pensioen, maar mijn ex-collega's in de zorg dragen het de héle dag", zegt Dinie trots. "Zo heb je geen last meer van de elastiekjes en hoef je ook je gehoorapparaat niet aan te raken."

09:28 - Snel laten testen? Het kan in Valburg

Evenementenlocatie Watergoed in Valburg kan in deze tijd weinig, door alle restricties die gelden. Daarom is er nu een snelteststraat neergezet, voor mensen die zich willen laten testen op het coronavirus.

Verslaggever Jan Sommerdijk nam er vrijdagochtend een kijkje.



omroepGLD · Snelteststraat In Valburg



07:11 - Sportclubs zien leden vertrekken

De ledenaantallen van sportverenigingen zijn tijdens de tweede coronagolf nog verder onder druk komen te staan. Drie op de tien clubs zegt te maken te hebben met een dalend aantal leden, veelal gerelateerd aan het coronavirus. Dat meldt het sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut Mulier Instituut op basis van een peiling eind september en begin oktober.

Met name zaalsporten hebben het momenteel moeilijk als gevolg van de geldende coronamaatregelen. "Je ziet dat mensen vooral bij de binnensporten afhaken, bijvoorbeeld badminton, maar ook dammen, schaken en bridge", aldus Janine van Kalmthout, die onderzoek doet naar de gevolgen van het coronavirus voor sportverenigingen.

Badmintonster Selena Piek op archiefbeeld. Foto: ANP

06:28 - Vorige week meer mensen overleden

Er zijn vorige week opnieuw meer mensen overleden. Naar schatting ging het om 3600 mensen, ruim 200 meer dan een week eerder. De sterfte in week 44 is 700 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Volgens het CBS nam de sterfte vooral toe bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen. Naar schatting overleden bijna 1500 Wlz-zorggebruikers, 200 meer dan de week ervoor. In de overige bevolking overleden ruim 2100 mensen, net iets meer dan in week 43.

Foto: ANP