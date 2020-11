LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 5 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 5 november

19:46 - Avondklok buiten parlement om? 'Dacht het niet!'

Als het kabinet een regionale avondklok wil instellen als coronamaatregel, dan moet de Tweede Kamer zich daarover kunnen uitspreken. Dat vindt het Gelderse Kamerlid Rob Jetten van regeringspartij D66. Het kabinet overweegt een volledige lockdown in enkele regio's als daar het aantal besmettingen met het coronavirus niet omlaag gaat. Onderdeel van de lockdown zou het instellen van een avondklok kunnen zijn. Het ministerie van Justitie zegt de Wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Gezag te willen gebruiken om de avondklok mogelijk te maken. Daar is Jetten uit Ubbergen het niet mee eens.

 Rob Jetten uit Ubbergen het niet mee eens. Maandenlange discussie in parlement gehad over de corona-noodwet. Zeer belangrijk element: Kamer moet betrokken zijn bij Coronamaatregelen. En dan een avondklok - de meest vrijheidsberovende maatregel tot nu toe - willen instellen buiten het parlement om? Dacht het niet!

19:37 - Horeca krijgt flinke tikken, maar...

Deze horecagelegenheid in Velp is klaar om terug te slaan.



Oef .. Corona heeft ons weer flinke tikken uitgedeeld. Wij moeten even afstand nemen om weer op adem te komen.

Geplaatst door ME & MRS. P op Donderdag 5 november 2020

19:28 - Muziek van Phion hoor je thuis

Het Philharmonisch Orkest van Oost-Nederland (Phion), splitst het orkest in drieën op, zodat wordt voldaan aan het maximum van dertig muzikanten op een podium. Komend weekend zou Phion een concert geven. Maar via een speciale link kunnen de concertgangers dat nu thuis volgen.



 

19:15 - Voedselbank maakt zich op voor ontslaggolf

De Voedselbank in Doetinchem maakt zich op voor een ontslaggolf door de coronapandemie, meldt REGIO8. Tot nu toe steeg het aantal klanten beperkt, maar daar komt de komende tijd mogelijk verandering in als de coronacrisis steeds meer een economische crisis wordt.



 

18:59 - Wél waardering voor de zorg in Opheusden

Met verbazing en boosheid luisterden Sina en Wim Wiggelman uit Opheusden vorige week naar de aflevering van onze serie Nu in het ziekenhuis. Daarin vertelden artsen en verpleegkundigen dat de waardering die ze in het voorjaar kregen in coronatijd weg is en dat ze nu juist veel te maken hebben met boze bezoekers. Dat stuitte het echtpaar tegen de borst. Verslaggeefster Annemieke Schakelaar keek toe hoe Sina doosjes in elkaar zette en daar een kleine attentie in stopte: cadeautjes voor het ziekenhuis.



omroepGLD · Cadeautjes voor het ziekenhuis



18:49 - Ondertussen in het ziekenhuis in Ede

 Ziekenhuis Gelderse Vallei dankt Jerusalema Challenge: 'Dit geeft een enorme boost' Personeel van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede heeft de Jerusalema Challenge opgenomen. ,,Het geeft ons een enorme boost."

18:11 - Hoogst mogelijke risiconiveau in Noord- en Oost-Gelderland

In de regio Noord- en Oost-Gelderland gaat het risiconiveau omhoog, door het stijgend aantal coronagevallen. Het niveau was 'ernstig', maar wordt nu opgeschroefd tot het hoogst denkbare niveau: 'zeer ernstig'. Elders in Nederland is het risiconiveau ook omhoog gegaan: in Zeeland is de situatie nu 'ernstig'.

De laagste twee risiconiveaus op de kaart van Nederland zijn 'waakzaam' en 'zorgelijk', maar die gelden nu nergens meer.

15:54 - Zorgen blijven voor NEC

Foto: Omroep Gelderland

Na zeven positieve coronatesten vorige week hebben vrijwel alle spelers nu negatief getest. Maar NEC is nog niet uit de zorgen voor het treffen morgenavond thuis tegen Helmond Sport. Zo is aanvoerder Rens van Eijden nog afwezig, evenals Kevin Bukusu, Javier Vet, Rangelo Janga en Gabriël Çulhaci. Ook tweede doelman Mattijs Branderhorst ontbreekt nog.

15:45 - 747 nieuwe besmettingen met corona

De voorbije 24 uur zijn in Gelderland 747 personen positief getest op besmetting met het coronavirus. Dat waren er een dag eerder meer, namelijk 811. In de ziekenhuizen kwamen zeven nieuwe patiënten terecht, tegenover dertien op woensdag. Daarnaast zijn vijftien slachtoffers gemeld. Een dag eerder ging het om dertien doden.

15:41 - D66: Gratis mondkapjes voor mensen met smalle beurs in Nijmegen

Foto: Pixabay

D66 in Nijmegen wil dat de gemeente Nijmegenaren met een laag inkomen mondkapjes geeft. Die oproep werd eerder gedaan door de vakcentrale FNV. Sinds enkele weken geldt het dringend advies om een mondkapje te dragen in winkels en in openbare gebouwen. In het openbare vervoer is het zelfs verplicht. D66-raadslid Toon van Gent: "Voor mensen met een krappe portemonnee zijn mondkapjes al snel een flinke kostenpost. Daar moeten we hen bij helpen. Het mag niet zo zijn dat je door je inkomen het risico loopt ziek te worden."

13:43 - De Edesche Concertzaal in problemen

De Edesche Concertzaal verkeert in zwaar weer. Het internationaal geroemde podium voor klassieke muziek en kamermuziek heeft 100.000 euro nodig. Komt dat er niet, is het in mei 2021 afgelopen.

 

13:15 - De heerlijke geur van erwtensoep

Het is de belangrijkste dag in Druten: de Leste Mert. De dag waarop alle Drutenaren samenkomen met familie om de traditioneel laatste veemarkt van het jaar te bezoeken. Die markt gaat dit jaar niet door, maar alle inwoners van Druten wordt wel opgeroepen toch de traditionele kom snert te eten. Op die manier moet in ieder geval de geur van erwtensoep in de Drutense straten hangen.

Foto: Omroep Gelderland

12:16 - Kabinet wil noodtoestandwet gebruiken voor avondklok

Het kabinet wil de noodtoestandwet gebruiken om een avondklok mogelijk te maken. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid, na berichtgeving van BNR.

Het gaat om de wet Wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Gezag. Met artikel 8 uit die wet kan de minister van Justitie de bevoegdheid krijgen om een avondklok in te stellen. Volgens een woordvoerder van het ministerie betekent een instelling van een avondklok op deze manier niet dat er dan ook een noodtoestand wordt afgekondigd.

Foto: ANP

12:13 - 'Café-eigenaren hardst geraakt door coronamaatregelen'

Van alle horecaondernemers worden de eigenaren van cafés relatief gezien het hardst geraakt door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat komt naar voren uit onderzoek van de bank Knab, die de transacties van 1300 horecaondernemers onderzocht.

Sinds het begin van de eerste lockdown in maart tot en met de recente sluiting eind oktober zag de horeca de inkomsten in doorsnee met 18 procent dalen. Kroegbazen moest het gemiddeld met bijna een kwart minder aan opbrengsten doen.

Foto: ANP

12:03 - Het belangrijkste nieuws

Het RIVM meldt zaterdag 723 besmettingen in Gelderland, iets minder dan vrijdag.

In heel het land daalde het aantal nieuwe coronagevallen naar 6689. Dat is een afname ten opzichte van de dag daarvoor.

Wereldwijd werd er een dagrecord gevestigd, met 581.679 besmettingen.

07:19 - Activiteiten mogen toch in bieb en buurthuis

Buurthuizen en bibliotheken mogen toch openblijven voor georganiseerde activiteiten, zoals huiswerkbegeleiding en "georganiseerd en besloten" dagbesteding voor kwetsbare personen.

Mensen met problemen kunnen op afspraak ook nog terecht bij buurthuizen. Dat gaf premier Mark Rutte aan op aandringen van GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Sinds gisteravond moeten bibliotheken en buurthuizen, net als theaters, musea en bioscopen, hun deuren twee weken lang sluiten. Dat is belangrijk om het aantal reisbewegingen en vooral contactmomenten in te perken. Maar omdat de bieb en het buurthuis een belangrijke maatschappelijke functie hebben, bijvoorbeeld voor mensen die eenzaam zijn, komt er toch een kleine uitzondering. Zolang de "inloopfunctie" maar dichtgaat, mogen er wel activiteiten worden georganiseerd, aldus Rutte.

Foto: ANP