Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Dorien van Bosheide

Corona- volente

De gevangenis is in Corona-tijd nog meer een gevangenis geworden.

Bezoek is mogelijk, maar vanachter een scherm en er moet via een telefoon een gesprek worden gevoerd. Even een aanraking is niet mogelijk

Mensen die nieuw binnenkomen en degene die na een verlof terugkomen moeten eerst in quarantaine. Alle middelen worden toegepast om Corona buiten de muren te houden en dat is maar goed ook. De afstand van 1½ meter wordt heel serieus genomen. Bij de minste of geringste tekenen van Corona wordt er getest. Al het personeel loopt de hele dag met een mondkapje op.

Vrijwilligers, die normaal gesproken een prominente plek innemen tijdens de diverse activiteiten van de geestelijke verzorging mogen de gevangenis niet meer in.

Op alles in ons werk heeft Corona zijn weerslag. De kerkdienst buiten is gebonden aan een maximum aan deelnemers en dat hebben we natuurlijk ook in de gevangenis. Wij hebben nu 4 kerkdiensten bij de dames en 4 kerkdiensten bij de heren en ipv muzikanten werken we met CD’s.

Door alles heen komt er ook heel veel creativiteit op gang. Bij de damesafdeling is het idee opgevat om kaarten te schrijven voor de mensen in de verpleeghuizen. “Want” zeggen zij: “Wij weten wat het is om opgesloten te zitten en hebben hier ook woorden voor”.

Op de kaarten kwamen teksten voor als:

Kon ik maar even bij U zijn.

Warmte is ook voelbaar achter glas.

Liefde gaat door muren heen.

Prachtige bemoedigende teksten, waar inderdaad erváring uit spreekt.

Om deze kaarten te kunnen maken en schrijven hebben diverse kerken in de omgeving van de gevangenis materiaal verzameld om de kaarten te kunnen maken. Zo hebben we vele mensen blij kunnen maken.

Op dit moment is een breiproject gaande. Iedereen die wil kan voor de dak- en thuislozen mutsen en sjaals breien. Deze worden in het kerstpakket gestopt en zo met Kerst 2020 verdeeld.

Ook hierin hebben de vrijwilligers hun bijdrage, ze zorgen voor de wol en de verspreiding van alle materialen. Normaal gesproken dragen zij bij aan de activiteiten in de gevangenis, nu slaan zij een brug tussen binnen en buiten en zijn op deze manier betrokken bij de diverse projecten. Maar wat wordt hun geluid, belangstelling en samenwerking gemist.

Door alles heen blijven we hopen op een spoedig einde en dat alles weer naar het ‘oude’ normaal gaat, voordat het nieuwe normaal ingesleten is.

Met alles wat er gebeurt ervaren we verbondenheid tussen binnen de muren en buiten de muren en dat God aan beide kanten aanwezig is met Zijn aandacht, Licht en Kracht.