Vrouw wéér opgepakt wegens dode in Nijkerk, politie vindt ook gewonde persoon

Een 46-jarige Amsterdamse die eerder werd opgepakt wegens de dood van een vrouw uit Nijkerk, is zaterdag opnieuw aangehouden. Bij haar arrestatie trof de politie bovendien een ernstig gewonde persoon aan in een woning in Nijkerk. In verband daarmee is ook een 47-jarige Amsterdammer opgepakt.

Dinsdag werd in een huis aan het Brucknerlaantje in Nijkerk een dode vrouw gevonden. Het zou gaan om de 88-jarige bewoonster van het huis. De politie hield vervolgens donderdag een 46-jarige vrouw uit Amsterdam aan als verdachte. Zij werd vrijdag door de rechter-commissaris weer naar huis gestuurd. Kort daarop kreeg de politie naar eigen zeggen aanvullende informatie, die zaterdag opnieuw leidde tot aanhouding van de vrouw.

Bij de aanhouding in een woning in Nijkerk troffen agenten echter ook een gewonde persoon aan. Die werd naar het ziekenhuis gebracht. In verband daarmee is nu ook een 47-jarige Amsterdammer gearresteerd. Hij werd zaterdag in zijn woonplaats aangehouden.

Poging tot moord

De politie verdenkt de 46-jarige vrouw en de 47-jarige man van poging tot moord of doodslag op de gewonde persoon in Nijkerk. Ook blijft de vrouw dus verdacht in de zaak van de dode vrouw die dinsdag werd gevonden in Nijkerk.



In het belang van het onderzoek wil de politie verder niets kwijt over gewonde persoon en eventuele onderlinge relaties. Een woordvoerster bevestigt wel dat het om een ingewikkelde zaak gaat.