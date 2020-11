Veel belangstelling voor herdenking 'geliefde' Jan in Spijkerkwartier

De herdenking was op poten gezet door oud-leerlingen van de Titus Brandsmaschool in Velp, waar Jan les gaf in economie. "Jan was een goede leraar, was rechtvaardig en straalde gezag uit", zegt oud-leerling Jeffrey Gerrits. "Hij heeft zich tientallen jaren als docent ingezet voor de jeugd. Dat hij juist door jeugd op gruwelijke wijze van het leven is beroofd, is bijna niet te bevatten.

'Een geliefde man'

Vele tientallen mensen kwamen hun respect betuigen. Jeffrey: "We hadden niet verwacht dat het zo druk zou zijn. Een geliefde man, dat kun je ook wel zien aan iedereen die hier bijeen is gekomen."

Dat ontging ook de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch niet. "Het is indrukwekkend om te zien hoe de Arnhemse gemeenschap elkaar ondersteunt bij de verwerking van dit afschuwelijke misdrijf. De impact op de stad, gemeenschap, nabestaanden en familie is groot."

Bekijk de beelden van de herdenking. De tekst gaat eronder verder

Stilte

De aanwezigen namen rond 18.00 uur samen twee minuten stilte in acht. Een stille tocht zat er volgens de initiatiefnemers van de herdenking niet in. De coronamaatregelen en de noodzaak om afstand te houden, maakten dat simpelweg onmogelijk.

Onderzoek en verdachten

De Arnhemse politie is nog bezig met een onderzoek naar de fatale mishandeling. In verband daarmee zijn meerdere voornamelijk minderjarige

jongeren opgepakt. Vier van hen zitten nog in de cel. Wat de jongeren ertoe bewoog Jan met fatale gevolgen van zijn fiets te slaan, is nog onduidelijk.

