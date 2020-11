Van Mieghem: "Ons plan was ontregelen en Volendam het spel te laten maken"

Een blamage of afgang kon het niet genoemd worden. Daarvoor de tegenstander ook te goed. De 5-2 op eigen veld tegen Volendam (met de laatste goal in blessuretijd) was wel pijnlijk en legde bloot dat er nog veel werk aan de winkel is voor De Graafschap dit seizoen.

Kijk en luister hier naar de reacties

Het strijdplan werd na afloop door Daryl van Mieghem op tafel gelegd. "Als je druk zet op Volendam voetballen ze daar makkelijk onderuit. Ze hebben goede voetballers. Wij wilden het spel ontregelen en zijn daar in de eerste helft uitstekend in geslaagd. Zij maakten het spel maar dat was onze keuze. Ik vond de 3-2 ongelukkig en weet niet of het een penalty was. Daarna maakt Rody de Boer een fout bij de 4-2. Dat kan een keer gebeuren, want hij had ook weer een paar wereldreddingen."

Mike Snoei was duidelijk teleurgesteld, maar ging achter zijn spelers staan. "Ze hebben er alles aan gedaan en ik vond ons in de tweede helft gewoon prima veldspel hebben. Dat dit een verdiende nederlaag zou zijn, gaat mij te snel. Wij maken in de eerste helft twee goede goals en krijgen een waardeloze penalty kort na rust. Iedere bal op de arm is een penalty. Ik vond ons daarna eigenlijk een fantastische wedstrijd spelen, maar na die ongelukkige goal met De Boer gaat de wedstrijd in het slot en spelen wij nog alles of niets."

Van Mieghem vond de eerste nederlaag in anderhalf jaar op De Vijverberg pijnlijk. "Ja, dit komt hard aan. Maar er is niets aan de hand, er komen snel meer mooie wedstrijden. Hier moeten we weer van leren en doorgaan naar de volgende."