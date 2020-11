Levenslied Dick van Altena op nummer 1: 'Juist nu missen we die arm om ons heen'

Voor zijn huis in Oosterhout neemt de muzikant de prijs in ontvangst. Hij had al een voorgevoel dat zijn nummer zomaar eens in de top 10 zou kunnen komen. Dus sprong hij zaterdagochtend met goede moed op tijd onder de douche. En inderdaad, daar ging de bel en stond Omroep Gelderland met de prijs voor de deur. Toch staat Van Altena licht versteld: ''Nummer één, met zulke goede concurrenten als Frank Boeijen, je denk dan dat het bijna kansloos is. Maar blijkbaar niet.''

'Het liedje heeft veel impact, vooral bij afscheid'

De zanger heeft trouwe fans. Die dit jaar voor hem in de pen klommen en stemde op zijn liedjes. Over zijn fans: ''Ik heb hartstikke lieve fans. Ze komen in groepjes naar optredens toe.'' Door specifiek de inzet van een grote fan in Zwolle hebben veel mensen gestemd op Die Arm Om Mijn Schouder. Van Altena: ''Dank, daarvoor Herman.''

Maar, dat is niet de enige reden van het hernieuwde succes. ''Het liedje heeft veel impact, vooral bij afscheid. Het is daar niet specifiek voor geschreven, maar mensen missen juist nu die arm om hun schouder.''

Nieuwe '2020-versie'

Van Altena herschreef zelf het refrein naar een '2020-versie'. De tekst: ''Niets houdt me tegen om bij je te zijn, in dagen zo leeg en een wereld zo klein. Maar liefde gaat dwars door glas en door steen. En ik sla in gedachten mijn arm om je heen.''

De top 10 van de Gelderse top 100:

1 Die Arm Om Mijn Schouder – Dick van Altena

2 Samen – Maarten Peters & Toverbaltheater

3 Omdat Iedereen Ok Vreten Mot – RitnDitn

4 Dichterbij de Hemel Kom Ik Niet – Maarten Peters

5 17 Miljoen Mensen – Snelle & Davine Michelle

6 On My Way – Esther Pelgrom

7 Deurdonderen – Normaal

8 Kronenburg Park – Frank Boeijen Groep

9 Blauwe Dag – Suzan & Freek

10 Later (As i-j groter bunt) - Boetners

