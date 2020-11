Pijnlijke nederlaag voor De Graafschap op eigen Vijverberg

De Graafschap heeft zaterdagmiddag met 5-2 verloren van FC Volendam. Op de eigen Vijverberg in Doetinchem was Volendam duidelijk beter. Het was de eerste nederlaag onder leiding van Mike Snoei in een thuiswedstrijd.

Vanaf het begin was duidelijk dat Volendam een ploeg in grootse vorm is. Wim Jonk heeft een aantrekkelijk voetballende ploeg gesmeed in het palingdorp. De vier zeges op rij (met 20 goals) hadden duidelijk voor vertrouwen gezorgd. De Graafschap, dat zelf ook bezig was aan een ijzersterke serie, kon aantreden met de sterkste opstelling op de lege Vijverberg.

Dekker snel binnen de lijnen

De Achterhoekers openden al vroeg de score. Van Mieghem schoot raak met een laag en goed geplaatst schot. Even later raakte de thuisploeg Danny Verbeek kwijt met een hamstringblessure. Rick Dekker was zijn vervanger, maar had het moeilijk op het middenveld. De ploeg van Snoei kon na de 1-0 niet veel anders dan Volendam het spel te laten maken. De Noord-Hollanders speelden verzorgd, combineerden erop los en kwamen ruim tien minuten later langszij. Van Mieghem werd geklopt door Murkin die daarna ook De Boer passeerde.

Het antwoord van de Graafschap kwam echter snel in de levende eerste helft. Lieftink scoorde bij de tweede paal na slecht verdedigen bij Volendam en een verre ingooi van Van Huizen. De middenvelder tekende met die 2-1 alweer voor zijn vijfde competitiegoal. Volendam trok het spel nog meer naar zich toe, De Graafschap counterde vooral. Deul kopte op de lat waar de weer prima keepende De Boer nog net aanzat.

In de slotfase van de eerste helft gaf De Graafschap de voorsprong kinderlijk eenvoudig uit handen na een hoekschop. Volendam vond simpel de vrijstaande Deul op de rand van de zestien en dat betekende 2-2. Het was in het lege stadion in Doetinchem ook de ruststand.

Slotoffensief

Na rust bleef Volendam lange tijd de betere ploeg. In het begin van de tweede helft maakte Van de Pavert hands. Van Boekel legde de bal resoluut op de stip en Antonucci scoorde beheerst. Een kwartier later maakte Doodeman er zelfs 4-2 van na gegrabbel van keeper De Boer. De Graafschap probeerde er nog wel een slotoffensief uit te persen. Dat lukte mondjesmaat. Van Mieghem zag nog een schot door Bakker uit het doel geranseld worden en ook Konings probeerde het van afstand. Maar tot scoren kwamen de Achterhoekers niet meer. De Graafschap ging zo voor het eerst sinds 28 mei (Sparta, play-offs) onderuit op De Vijverberg. Een pijnlijke nederlaag voor de Superboeren.