Uitlevering verwarde Winterswijker (25) in gestolen bus duurt dagen

De verwarde man die achtereenvolgens een fiets en daarna een bestelbus kaapte van postbezorgers voordat hij na een klopjacht in Duitsland werd aangehouden, is een 25-jarige Winterswijker. Hij zit zondag nog in Duitsland vast, omdat het met de vereiste procedures een paar dagen duurt voordat de Duitse politie hem kan uitleveren.

Dat laat de politie zaterdag weten. De man, over wie in de eerste plaats zorgen bestaan omtrent zijn geestelijke gezondheid, zal na terugkeer in Nederland pas verhoord kunnen worden over verdenkingen van diefstal van de fiets en de auto. Hij was erg in de war toen de politie vrijdag rond 18:00 om hulp werd gevraagd bij de woning in Winterswijk waar hij verbleef. De politie probeerde hem te kalmeren om hem over te kunnen dragen aan gespecialiseerde zorg.

DHL-busje gestolen

Tijdens het gesprek met de andere bewoners en de man, veranderde de houding van de man, aldus een woordvoerder. Hij rende weg en werd agressief en sloeg een agent die hem probeerde te kalmeren. Daarop nam hij de benen en pakte hij een fiets van een postbode. Later stal hij de bestelbus van pakketdienst DHL en reed hij naar Duitsland met de politie op zijn hielen.

De zoektocht gebeurde met politiewagens van de Landelijke eenheid, de KMar en een politiehelikopter, terwijl de politie in Duitsland ook werd gewaarschuwd. Net na 20.00 uur liet de Duitse politie weten dat zij de man hadden aangehouden in de buurt van Ahaus.

