Rob de Nijs zorgt voor televisie met een traan

'Breekbaar en o zo krachtig' zo luidt een van de talloze reacties van kijkers treffend. Rob de Nijs riep vrijdagavond bij de ruim één miljoen kijkers van Op1 veel ontroering op, in het gesprek over zijn leven, zijn gezondheid en het uitbrengen van zijn nieuwe en tevens laatste album.

Het beladen album ''t Is Mooi Geweest' kent bijdrages van onder anderen Paskal Jakobsen en Danny Vera, die in het programma de loftrompet afstaken over de zieke Bennekomse zanger.

Wat als later nu is? Het is een vraag die De Nijs bezighoudt nu de ziekte van Parkinson steeds meer grip op hem krijgt. Het is hem aan te zien in de uitzending. Het geeft een extra laag aan de muziek die hij maakt en zorgt bij luisteraars voor een besef over de sterfelijkheid van de mens. De Nijs brengt het over met een doordrenkte overtuiging.

Kijk hier naar de uitvoering van Wat als later nu is? De tekst gaat verder onder het fragment.



Hoewel in zijn situatie donkere gedachten makkelijk de overhand zouden kunnen nemen, blijft De Nijs positief van geest. "Mijn gezondheid is sowieso niet de beste van Nederland, maar ik voel me wel goed", stelt hij in Op1. Hij geniet dan ook nog enorm van het maken van muziek. "Zingen is buiten mijn geliefde het belangrijkste van mijn leven."

Televisie met een traan

Het leven is eindig en de stem zal in stilte verdwijnen, maar muziek is onsterfelijk. Dat beseft de zanger, die een deel van de Nederlandse muziekgeschiedenis vormde met nummers als Malle Babbe, Banger Hart en Het Land van Maas en Waal. Vandaar nog dat éne laatste album, dat hem na aan het hart ligt.

"Ik ben gek van de plaat", stelt de zanger. "Ik had al een gevoel dat andere mensen het misschien ook wel mooi zouden vinden." Die woorden treffen doel, want de opvoering van Wat als later nu is? zorgde vrijdagavond voor televisie met een traan blijkens vele reacties op de uitzending.



