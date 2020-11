Carnaval en uitvaart in de kerk: 'Zo kan het ook, het leven vieren'

In Loil hebben de 1600 inwoners de kerk, sporthal en pastorie overgenomen. Ze zijn druk met de plannen voor het nieuwe Hart van Loil. Jochem van Gelder gaat in Van Gelders Grijs met dorpsouderen in gesprek over de centrumplannen.

In de kerk in Loill wordt gefeest, maar op dezelfde dag was daar een uitvaart. En daar moest vrijwilligster Willemien Derksen (73) wel even aan wennen: 'Zo kan het dus ook! Het leven vieren'.

Frans Giesssen (69) is gedoopt en getrouwd in de kerk. Hij is, net als de senioren op de petanque baan, blij dat het kerkgebouw behouden blijft voor de gemeenschap. Petanque-speler Teun: 'Ik ging nog wel elke zondag naar de kerk maar nu woon ik kerkdiensten in Didam bij'. Volgens deze ouderen is het rijke verenigingsleven het geheim achter de grote betrokkenheid bij dit project.

Martin Tiemessen (66) is voorzitter van de Vereniging der Verenigingen. "Het begon eigenlijk bij de gemeente, want de gemeente stoot steeds meer taken af. Die trekt zich langzaam steeds meer terug uit de gemeenschap". Tiemessen vertelt dat de inwoners eerst de sporthal aangeboden kregen voor 1 euro, plus een deel van de onderhoudskosten. Kort daarna konden de inwoners de kerk kopen voor hetzelfde symbolische bedrag. In de pastorie komen appartementen, daarvoor werd een hoger bedrag gevraagd. De Loilenaren kwamen op het idee om een nieuwe sporthal in de tuin van de kerk te bouwen en 't nieuwe Hart van Loil was geboren.

Bekijk hier de uitzending Van Gelders Grijs uit Loil.