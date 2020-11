Culemborger (64) opgepakt voor neersteken buurtbewoner

De 64-jarige verdachte zou het slachtoffer enkele keren met een mes in zijn nek hebben gestoken. Het slachtoffer is met nekletsel naar het ziekenhuis in Utrecht vervoerd, en is buiten levensgevaar.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Dader gevlucht

Rond 22:00 uur ontving de politie een melding van de vechtpartij. De dader was toen al gevlucht in een auto, waarop de politie met meerdere politieauto’s naar hem op zoek ging, ook in de naastgelegen politie-eenheid Midden-Nederland. Daar kwam de 64-jarige zich rond 02:00 uur melden bij een politiebureau in Utrecht. Een mes dat hij bij zich had, is daarbij inbeslaggenomen.

Eerder conflict

Het slachtoffer liep nietsvermoedend over straat op het moment dat hij zou zijn aangevallen door de buurtbewoner. Die verkeerde op dat moment mogelijk onder invloed van drugs en was verward. Beide mannen hadden eerder een conflict met elkaar, meldt de politie.