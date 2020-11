Gelijkspel bittere pil voor NEC

Na zijn 2-1 incasseerde NEC toch nog de gelijkmaker. "Ja, dat zeker zonde, want ik schoot hem goed binnen", vond Van Rooij. "Ik keek even snel en zag een gaatje in de linkerhoek en schoot hem wonderbaarlijk goed binnen. Maar nu voelt het heel anders. De tweede helft was niet goed van ons. Zij hadden meer de bal, maar echte kansen kregen ze eigenlijk niets."

Kansen genoeg

Trainer Rogier Meijer vond het ook een domper. "Het was niet onze beste wedstrijd, maar we hadden kansen genoeg om de wedstrijd te beslissen. Zo moet Tavsan de 3-1 maken, dat was echt een breekpunt in de wedstrijd. Dit is wel een bittere pil. Ik vond ons bij vlagen voor rust nog wel goed in het aanvallen. Maar na rust waren we onrustig. We veroverden de bal wel, maar raakten hem dan ook direct weer kwijt. Dat heeft ook wel te maken met een aantal keuzes die we maken en met de jeugdigheid."

Ontzetting bij trainer Rogier Meijer (foto: Broer van den Boom)

De trainer vindt het nuttig dat er even een vrij weekend is. "We hebben wat jongens die corona hebben gehad. En Jordy Bruijn viel vandaag uit. Goed dat we even kunnen rusten en de troepen weer een beetje bij elkaar kunnen krijgen."

Bovenin meedoen

NEC wil eigenlijk aanhaken bij de top en dat gebeurt nu niet. "Ja, wij kijken zeker naar boven", beaamt Bart van Rooij. "Wij kijken niet naar de middenmoot, we willen bovenin meedoen. Dan is een gelijkspel tegen Helmond Sport wel teleurstellend."