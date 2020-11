De groene handjes uit de mouwen, het is natuurinjetuin-dag

Normaal gesproken zouden er op vijfhonderd locaties door het land mensen ontvangen worden om met hun vrijwilligers aan de slag te gaan, licht woordvoerder Sascha van Breukelen toe. "Daaronder ook zoveel Gelderse plekken. Alleen al in het Arnhemse Park Sonsbeek waren we de afgelopen jaren soms met acht of negen ploegen tegelijk actief."

'Planten scheuren'

Het gezamenlijk snoeien, knotten en planten lukt dit jaar niet coronaproof. Maar er zijn genoeg mogelijkheden om ook in je eigen tuin de natuurwaarde te vergroten, stelt Van Breukelen. "Het is bijvoorbeeld belangrijk om blad te laten liggen. Daar gaan ook weer slakken en insecten inzitten, die egels kunnen eten. Zorg er ook voor dat die egels onder je schutting door kunnen."

Planten 'scheuren' is ook een optie. "Die deel je dan in tweeën, zodat de helft op een andere plek door kan groeien." Bloembollen of boompjes poten kan natuurlijk ook. De zogeheten 'vroege bloeiers' komen al maart of april boven. "Dat is belangrijk voor de hommels, die ook rond die tijd komen."

'Winterverblijfplaats voor salamanders'

En voor wie dat allemaal te eenvoudig is, is er nog de 'winterverblijfplaats voor salamanders'. Hoe je die maakt, zie je een instructiefilmpje op de website. "Maar dan heb je wel echt wat meer ruimte nodig. Of een vijver in je tuin."

Een gemiddelde tuin heeft 30 tot 40 procent beplanting, weet Van Breukelen. "Als je dat wat ophoogt is dat zó goed voor de opvang van water en het tegengaan van hitte."