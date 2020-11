Verwarde man gaat ervandoor met bezorgbus in Winterswijk: 'Hij is erg gevaarlijk'

De politie in Winterswijk is hard op zoek naar een 25-jarige man, die een gevaar zou zijn voor zichzelf en anderen. Hij is er met een gestolen busje van bezorgbedrijf DHL vandoor gegaan.

UPDATE: Klopjacht op verwarde man met gestolen bus eindigt in Duitsland

Aan het begin van de avond werd via Burgernet een melding verstuurd over de man, die op dat moment nog op de fiets zat in de omgeving van de Bataafseweg. Hij zou last hebben van achtervolgingswaanzin: een psychose waarbij iemand ervan overtuigd is te worden achtervolgd.

'Niet zelf benaderen'

Een klein uur later kwam de melding dat er in Winterswijk een gele DHL-bus is gestolen. De 'verwarde en agressieve man' rijdt daarin rond, meldt de politie, die waarschuwt dat de inzittende 'erg gevaarlijk' is. Er wordt een helikopter ingezet om de man te vinden.

Het gaat om een lange, blonde man met donkere kleding. Mensen krijgen het advies de man niet zelf te benaderen. Als ze het voertuig zien, het kenteken begint met V-350, mogen ze 112 bellen.