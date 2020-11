Vogelaars opgewonden vanwege oostenwind

Het is een spannend weekend voor veel vogelaars. De wind waait dit weekend vanuit het oosten, wat de kans groot maakt dat duizenden kraanvogels via ons land naar het zuiden trekken. Harvey van Diek van SOVON Vogelonderzoek in Nijmegen staat het hele weekend op de uitkijk in de Millingerwaard.

Overvliegende kraanvogels bezorgen Van Diek ieder jaar opnieuw kippenvel, vertelt hij. Wat maakt dit fenomeen zo bijzonder? Hij legt het uit aan BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink.

Luister naar de radiobijdrage:

In het Korenburgerveen streken dit jaar twee stelletjes neer. De kraanvogels brachten in totaal drie jongen met succes groot in het hoogveengebied bij Winterswijk. Vanwege de aanwezigheid van de vogels die bekendstaan om hun bijzondere baltsdans was het Natura 2000-gebied een groot deel van het jaar afgesloten.

Andere vogels in de tuin

Ook in de eigen tuin is nu van alles te merken van de veranderende seizoenen. Zo komen er weer meer vogels uit het bos naar onze tuinen. Tussen de huizen is het minder koud en aan voedsel is er over het algemeen geen gebrek. Het roodborstje dat je nu in je tuin kunt zien, is kort geleden aangekomen uit het noorden of oosten van Europa. De roodborstjes van het voorjaar en de zomer zijn op hun beurt weer verder naar het zuiden getrokken.

Tekst gaat verder onder de foto.

Koperwieken in de Millingewaard. Foto: Harvey van Diek.

Van de goudvink tot de koperwiek, vogelaar Harvey van Diek herkent iedere vogel die je in de Millingerwaard kunt horen en zien. Ook bevers en ander ‘gespuis’ weet Van Diek te vinden...

Luister naar de radiobijdrage:

Zeearend of toch een buizerd?

Een van de meest indrukwekkende vogels die je in de Millingerwaard kunt tegenkomen is zonder twijfel de zeearend. Deze roofvogels hebben een spanwijdte van meer dan twee meter. Toch is de kans op een ontmoeting met een buizerd ook in de Millingerwaard vele malen groter. Hoe weet je wanneer je met een zeearend te maken hebt?, vraagt Laurens zich af. Van Diek legt het uit in deze radiobijdrage:





Tekst gaat verder onder de foto.De zeearend heeft een spanwijdte van ruim twee meter. Foto: Harvey van Diek

Op weg naar de plek waar Van Diek ook vandaag op de kraanvogels wacht, klinkt een typisch fluitje tussen het herfstige bladerdek van de bomen. “Een goudvink!”, roept de vogelaar enthousiast. Na even van het geluid van een van de mooiste vogeltjes van ons land genoten te hebben, gaat de wandeling verder. Op een strandje met vrij uitzicht naar het oosten installeert de vogelonderzoeker zich voor de rest van de dag. Laat de kraanvogels maar komen.

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.