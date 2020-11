Ted van de Pavert ziet 'uitdagende potjes' voor De Graafschap

Hij mag zich gerust één van de sterkhouders noemen van De Graafschap. Een pure clubman bij wie het hart een serieus sprongetje maakt als het echt goed gaat met de Superboeren. Van de Pavert is erop gebrand om volgend seizoen weer in de eredivisie te spelen, zoals dat ook in de vorige afgebroken jaargang al zijn missie was. De boomlange centrumverdediger maakte voetballen op het hoogste niveau al eerder mee met De Graafschap en speelde ook bij PEC Zwolle in de eredivisie.

Enkel

Begin oktober miste Van de Pavert het uitduel met Excelsior omdat hij niet helemaal fit was. Enkelklachten hielden hem aan de kant. Ook tegen Jong PSV speelde volgens trainer Snoei zijn enkel weer wat op en kwam in de tweede helft Jasper van Heertum binnen de lijnen. Van de Pavert wil aan die blessure weinig woorden spenderen. "Het was een klein momentje. Ik heb er geen last van en kan gewoon spelen."

Vertrouwen

Trainer Mike Snoei roemt regelmatig de kwaliteiten van Van Heertum, maar het vaste centrum is bijna altijd Toine van Huizen - Ted van de Pavert. De Achterhoeker is ook niet van bang voor zijn positie. "Als ik mijn niveau haal, heb ik altijd het vertrouwen dat ik gewoon speel."

Van de Pavert geeft een interview in het spelershome van De Graafschap

Meer tekst heeft Van de Pavert als het gaat om het collectief. Over het spel van De Graafschap en de wedstrijden die gaan komen. De komende weken speelt De Graafschap tegen FC Volendam (zaterdag, 14.00 uur), NAC Breda (11 november), Dordrecht (zaterdag 14 november) en op 19 november thuis tegen Cambuur. "Mooie potjes en vooral ook uitdagende potjes", zegt de in Doetinchem geboren Van de Pavert.

Spel maken

"Het is zaak goed voor de dag te komen. Wat betreft punten staan we er goed voor, maar het veldspel kan beter", vervolgt de centrumverdediger vlak voor de laatste training op De Vijverberg. "Je ziet dat veel tegenstanders ver terug spelen. Ze zakken nog wat meer in dan vorig seizoen en bouwen een muur om er snel uit te komen. Het is moeilijker het spel te maken dan af te wachten en te reageren. Deze tegenstanders zullen wat verder van het doel verdedigen en dat zal het voetbal ten goede komen."

Van de Pavert: "Tegen Oss was het inderdaad moeizaam. We hebben in die wedstrijden moeite creatief te zijn en de vrije man te vinden. We moeten meer kansen creëren dan we nu doen."