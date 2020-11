Schilder Kwast: 'Bob Ross wist echt wel wat hij deed'

GORSSEL -

In Museum More in Gorssel zou dit weekend de tentoonstelling van het werk van Bob Ross worden geopend. Maar door de aangescherpte coronamaatregelen is dat in ieder geval twee weken uitgesteld. De man met de grote krullenbol wist miljoenen mensen in tal van landen te boeien met zijn tv-serie The Joy of Painting, zag ook Nard Kwast: "Dat haar was niet echt. Dat scheen een permanentje te zijn."