Schop in de grond bij Hardersplaza in Harderwijk, einde van een tijdperk

We kunnen het ons nu bijna niet meer voorstellen, maar het was stampvol op een gemiddelde stapavond in Hardersplaza. Vrijwel elk weekend ging het dak er af. Vanuit heel het land en ook vanuit Duitsland en België kwamen feestgangers naar het uitgaanscentrum. En ook bekende artiesten wisten Harderwijk te vinden. Maar de tijden van weleer zijn voorbij: het uitgaanscentrum is gesloopt. Verdrietig, vindt Erik van Trigt. Hij werkte er jarenlang in de bediening.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Zonde

"Ik vind het wel zonde", zegt Van Trigt. "Het is een markant gebouw. Altijd als ik er langs rijd, heb ik er fijne herinneringen aan. Ook een leuke eigenaar, altijd leuk voor gewerkt als uitzendkracht gewerkt. Veel hele grote feesten meegemaakt als cateringmedewerker. Het was elke keer weer verassend wat er was."

Een van de feestjes zal hij niet snel vergeten. "Er was een evenement georganiseerd voor vertegenwoordigers uit het hele land. Die zouden naar Hardersplaza komen om te karten en te lunchen. We hadden dus heel veel koud buffet gemaakt, heel veel eten. Uiteindelijk bleken er denk ik 35 man op te komen dagen van de honderden die zouden moeten komen. We hebben de hele tijd niets gedaan en aan het eind van de avond konden we alles weggooien", vertelt Erik met een glimlach.

Blind date

Op 25 augustus 2018 was de laatste avond in het uitgaansgedeelte van het pand. Wat blijft is de herinnering. Voor Judith de Winter is die wel héél bijzonder: "Omdat ik daar mijn man heb ontmoet", vertelt ze. "In 1996 hebben we een blinddate gehad en dat was superleuk. Ik had hem al een keer gezien. Toen heb ik hem een superleuke kaart gestuurd en is hij dus met me meegegaan. We hebben elkaar toen daar getroffen en we zijn nog steeds samen. We zijn 16 jaar getrouwd en hebben drie mooie dochters".