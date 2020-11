'Achterhoekers blijven nog onvoldoende thuis'

In de regio's Gelderland-Midden en -Zuid is de situatie al langer 'zeer ernstig', het hoogste risiconiveau van het RIVM. Sinds donderdag is dat in heel onze provincie het geval.

Het gaat momenteel vooral mis de regio's die 'tegen Twente aan schuren', weet Heerts. "Ook daar is de situatie al een tijdje zeer ernstig. En we zien toch dat de reisbewegingen in die gemeenten behoorlijk hoog zijn. De oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven, wordt daar dus onvoldoende nageleefd."

Beveiligers voor handhaving

"Dat betekent dat we nog nadrukkelijker zullen gaan handhaven. Daar hebben we nu ook beveiligers voor tot onze beschikking."

Maar dat is niet wat hij wil, benadrukt Heerts. "Eigenlijk wil ik iedereen gewoon oproepen om je aan de regels te houden." Hij hoopt dan over een paar weken weer te kunnen versoepelen, in plaats van aan te scherpen. "Want dat is wat ons nu boven het hoofd hangt. Ook in Noord-Oost Gelderland."

'Ambulance reed lang rond'

In zijn regio ziet Heerts ook de ziekenhuizen steeds zwaarder belast worden. "Er moet soms al nee worden verkocht. Bijvoorbeeld in het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk. Daar moest een ambulance met een patiënt erin laatst toch lang rondrijden. We moeten ons blijven realiseren dat het ook je vader, moeder, kind, buurman, vriend of vriendin kan zijn."

"We moet ons nu écht aan de maatregelen gaan houden, zodat een volledige lockdown richting de kerstdagen ons bespaard blijft."