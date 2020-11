Pedojacht neemt toe: 'Mensen spelen soms voor eigen rechter'

"Mensen, we gaan even live. Zoals je ziet: we hebben er weer een." Een bange ongeschoren man, zijn handen op zijn rug vastgehouden, kijkt in de camera. Drie gemaskerde jongens staan om hem heen. Een houdt hem vast, de ander drukt een camera in zijn gezicht. Het filmpje gaat rechtstreeks online.

Dit is de eerste 'vangst' van de Gelderse Pedohunter EU. Hij doet dit nog maar enkele weken. Het pedojagen zag hij op tv en wilde dat ook doen. Met een nepprofiel van de 15-jarige 'Daisy' uit Nijmegen had hij in een chatroom snel beet. Een week lang chatte hij met een nietsvermoedende man. Bij het afspraakje ontmoette die alleen geen jong meisje, maar pedohunter EU en zijn vrienden, gewapend met camera.

"Burgerarrest!" roepen ze in het filmpje. "Wat kom jij hier doen? Jij wilde afspreken met Daisy toch? Wou je seks met een minderjarige?" De politie komt zo, roepen ze tegen de man. Die nemen je mee. "Ze gaan je veroordelen."

Populair maar vaak gewelddadig

Pedojagen groeit op het internet, ziet ook de politie. “Cijfers zijn er niet, maar we zien veel incidenten de laatste tijd”, zegt politiewoordvoerder Simen Klok. Zoals de vijf pedojagers die vorige maand in hartje Arnhem werden opgepakt.

Het pedojagen is een kwalijke zaak, vindt de politie. "Mensen spelen soms voor eigen rechter." Mannen worden in de val gelokt en vaak mishandeld. Dat maakt 'jagers' strafbaar. De mannen worden bovendien publiekelijk veroordeeld zonder goed onderzoek.

Wantrouwen tegen politie

De jagers zijn op hun beurt sceptisch over het gebrek aan optreden van de politie. "De politie heeft veel te weinig capaciteit", zegt pedojager EU. "Zedenzaken blijven maanden liggen. Een onderzoek waar zij drie maanden over doen, doe ik in een week."

Foto: Omroep Gelderland

Of het bewijs dat hij verzamelt standhoudt in een rechtbank is alleen de vraag, zegt de politiewoordvoerder. "Als burger mag je een andere burger aanhouden bij heterdaad. Maar of het lokken naar een ontmoetingsplek onder heterdaad valt, dat moet een rechter naderhand bepalen."

Pedofilie en kindermisbruik

Dan de vraag of de samenleving veiliger wordt van al die jagers. "Absoluut niet", zegt seksuoloog Erik van Beek, die pedofielen in zijn praktijk behandelt. "Als er hele volksmilities op ze gaan jagen, worden ze alleen maar banger."

Je moet eerst iets snappen over pedofilie en kindermisbruik, zegt hij. Want het ligt veel genuanceerder dan de meeste pedojagers denken. "Naar schatting 7 procent van de mensen met een pedofiele voorkeur zal een kind echt iets aandoen.

Daartegenover is 80 procent van de kindermisbruikers eigenlijk geen pedofiel. "Het zijn mensen die onder invloed van drugs misbruik plegen, psychopaten die niet per se pedofiel zijn. En opvallend vaak: mensen uit de directe omgeving.”

'Idiote samenzwering'

Door de hetze online wordt er nog emotioneler en slordiger gedacht over het fenomeen pedofilie, zegt Van Beek. Hij vermoedt dat de gekte rond pedofielen wordt gevoed door 'idiote samenzweringscomplotten' als QAnon.

Die theorie is overgewaaid uit de VS en beweert dat er pedofiele netwerken binnen regeringen zijn die kinderen misbruiken en hun bloed drinken. De theorie groeit online in aanhang, nèt als de pedofielenjacht. “Dat kan geen toeval zijn", zegt Van Beek.