Alles over de Gelderse Top 100, vandaag op Radio Gelderland

De lijst van dit jaar bevat dertien liedjes die in alle edities genoteerd zijn geweest. Toontje Lager met Stiekem Gedanst staat met plaats 99 op het randje, maar redde het dus net. Andere klassiekers zijn onder meer Arne Jansen met Meisjes met rode haren, Oerend hard van Normaal en Zwart wit van de Frank Boeijen Groep.

Onze presentatoren beeldbellen met diverse gasten tijdens de uitzending.

De gemiddelde leeftijd van een plaat is precies 14 jaar. Dat was vorig jaar nog 15,5 jaar. Dat komt ongetwijfeld door de 26 nieuwkomers die afkomstig zijn uit 2020. Ook zal meespelen dat we de oudste plaat van vorig jaar, Ritme van de regen van Rob de Nijs uit 1963, kwijt zijn. De oudste nieuwe binnenkomer is Somewhere Someone van Dick van Altena en Tonnie Wille uit 2001, op plaats 73.

Ambassadeur van Dick van Altena

Hofleveranciers van de lijst zijn, zoals elk jaar, Frank Boeijen (& Groep) en Normaal (& Bennie Joling) met ieder zeven noteringen. Dat waren er voor ieder in 2019 nog acht.

Dick van Altena heeft zich dit jaar aangesloten met ook zeven noteringen. Heel bijzonder want in 2019 had de Oosterhouter slechts twee platen in de lijst. Twee nieuwe binnenkomers en drie platen die ooit voor 2019 al eens in de lijst stonden en nu terugkeerden maakten dat Dick kon aansluiten bij de kopgroep.

Deel van dit succes valt toe te wijzen aan ambassadeur Herman Hultink uit Zwolle die fanatiek actie voerde voor Dick van Altena. Herman deed dat het beste van alle ambassadeurs en krijgt daarom een bijzonder kunstwerk gemaakt door Paula Mattijsen uit Huissen. Van Altena zette er zijn handtekening op.

De tekst gaat verder onder de foto.

Dick van Altena en Paula Mattijsen. Foto: Omroep Gelderland

Van de 100 platen zijn er 22 afkomstig uit Nijmegen, al sinds jaar en dag dé Gelderse Top 100 muziekstad. Hummelo en Arnhem volgen met tien noteringen op gepaste afstand.

Uit de lijst zijn ten opzichte van 2019 zijn in totaal 48 platen verdwenen, een ongekende hoeveelheid. Hun plaats is in ingenomen door 33 nieuwkomers, waarvan er 26 afkomstig zijn uit 2020. Vijftien platen hadden ooit voor 2019 al een notering en zijn dus herintreder.

2020 is met 26 noteringen het meest populaire jaar. Dat betekent dat 1 van elke 4 genoteerde platen er een uit het lopende jaar is. De coronacrisis heeft artiesten ogenschijnlijk bijzonder creatief gemaakt.

In de Gelderse Top 100 van 2020 staan nog 30 platen uit de vorige eeuw. De oudste is dit jaar Gradus van Nimwegen met “Al mot ik kruupe” op plaats 49. Toevallig ook precies 49 jaar oud.

Luister vandaag vanaf 07.00 uur mee naar de Gelderse Top 100 op Radio Gelderland. Hier vind je de volledige lijst: Gelderse Top 100 van 2020. De top tien houden we nog even geheim.