Proeven met rasters tegen wolven, maar animo voor subsidie blijft laag

Sinds augustus is er een provinciale subsidie voor schapen- en geitenhouders in het leefgebied van de wolf. Zij kunnen daarmee wolf-werende maatregelen nemen, zoals het zetten van rasters. Maar de animo valt tegen. Nog maar negen schapenhouders vroegen een subsidie aan, waarvan er eentje zich terugtrok.

Zonde, vindt de Wolvencommissie, die daarom vijf proefopstellingen heeft opgezet bij de schaapskudde Epe-Heerde om in de praktijk te laten zien wat er mogelijk is. De rasters verschillen van elkaar: de een is te verplaatsen, de ander niet, de een is met gaas, de ander zonder. Maar allemaal hebben ze een hoogte van 120 cm, stroomdraden en een spanning van minstens 4.500 Volt. Die stroom geeft de wolf een tik op de neus wat hem moet ontmoedigen om de schapen binnen het raster nog te pakken.

Kijk hieronder naar onze reportage. De tekst gaat eronder verder

Half miljoen

Gedeputeerde Peter Drenth hoopt dat hiermee meer schapenhouders overgaan tot maatregelen, want hij noemt verder afwachten onverstandig. “Ik roep dierhouders op om maatregelen te treffen en het voorbeeld te volgen van dierhouders die dit al wel hebben gedaan. We hebben hiervoor dit jaar een half miljoen vrijgemaakt. Ik zou het jammer vinden als dat niet wordt benut.”

Maar het is ook niet makkelijk, merkt schapenhouder Jan Willem Lagerweij uit Epe. Hij had eind augustus nog de wolf op bezoek en verloor er 11 schapen aan. “Vijf waren er meteen dood en zes waren dermate gewond dat de dierenarts ze heeft moeten afmaken. Nog vier hebben we wel kunnen behandelen. Die hebben het overleefd.”

'Het is een ellende'

Sindsdien heeft hij een noodraster, waar hij de schapen 's nachts stalt. Maar makkelijk is het niet. "Het is een ellende: elke ochtend moet je er naartoe om ze eruit te laten en elke avond om ze er weer in te laten. Alle ontlasting verzamelt zich op één plek en dat is niet goed voor de gezondheid van de schapen. Ik heb ze nu daarom in een andere wei staan, maar daarvoor moet ik het raster nog verplaatsen."

Het gesleep met de rasters is veel schapenhouders een doorn in het oog, ziet ook de Wolvencommissie. Het is nog onderwerp van gesprek of ook de manuren daarvoor in aanmerking komen voor subsidie.

Maximum aan subsidie

Ondanks alles is Jan Willem Lagerweij wel van plan de subsidie aan te vragen. "Voor 4 hectare heb ik nu raster besteld. Maar ik heb in totaal 45 hectare grond en om dat allemaal te omheinen is de subsidie niet genoeg. Daar zit een maximum aan. Dan moet ik het deels zelf betalen, maar dat is financieel niet verantwoord."

De andere kant van de medaille is dat zijn schapen mogelijk weer ten prooi kunnen vallen aan de wolf. “Maar die schade wordt ook vergoed.”

Website en hulplijn

Om de drempel voor schapenhouders nog verder te verlagen is er nu ook een website waar alle informatie over soorten afrastering en subsidies bij elkaar staat. Ook is er een hulplijn voor wie er niet uit komt.