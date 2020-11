De Graafschap staat voor mooie graadmeters: 'Eerst afstand nemen van Volendam'

Beide ploegen zijn aan een sterke serie bezig in de eerste divisie. Voor De Graafschap breekt een interessante periode aan met thuiswedstrijden tegen NAC Breda en SC Cambuur. Tussendoor gaat de formatie van Mike Snoei nog op bezoek bij FC Dordrecht. Maar eerst wacht FC Volendam dat onder leiding van Wim Jonk flink gestegen is op de ranglijst na vier overwinningen op rij.

Snoei spreekt uiteraard met respect over de tegenstander. "Een geweldig affiche. Jonk heeft het daar goed voor elkaar. Ze hebben met Micky van de Ven misschien wel de beste centrale verdediger van de eerste divisie. En een goede spits met Samuele Mulattieri die ze gehaald hebben van het tweede van Inter. Ik verwacht twee ploegen die voetballen, dat ligt ons doorgaans wat beter. Het wordt waarschijnlijk wat meer een open wedstrijd. Maar het resultaat telt en wij kunnen behoorlijk afstand nemen van Volendam."

Topfit

De Graafschap kan beschikken over een complete selectie en dat is niet voor het eerst dit seizoen. "Iedereen is topfit. Ik koester dat in deze periode waarin de wedstrijden weer snel op elkaar zullen volgen. De concurrentie is groot, ze willen allemaal graag. Met NAC en Cambuur voor de deur zijn dit mooie graadmeters. We kunnen echt kijken hoe we ervoor staan. Tegenstanders met dezelfde ambities als De Graafschap. Ik ben benieuwd", aldus Snoei.

Bekijk het interview. De tekst gaat daaronder verder.

In de watten

De trainer uit Didam roemt de professionaliteit rondom de club als hem gevraagd wordt of er nog een (extra) premie inzat voor de selectie na de winst van twee ton uit het vorig seizoen. Snoei lacht. "Wij worden hier best heel goed verwend. Niet direct in de vorm van extra geld, maar we worden op andere fronten echt in de watten gelegd."

Gevulde tank brandstof

"Als je kijkt naar de manier waarop wij verzorgd worden wat betreft het eten. Het maximale wordt gedaan om maximaal te kunnen trainen, zodat spelers met een goed gevulde tank brandstof steeds het veld op kunnen. Ook facilitair worden stappen gezet door De Graafschap, maar daar hebben we het ook vanaf de eerste dag over gehad toen ik hier kwam."

"Ik geef als voorbeeld de bouw van een sauna, waardoor spelers sneller herstellen. Bij veel clubs in de eredivisie normaal, maar in de eerste divisie is dat niet zo. Er wordt hier niet snel gezegd dat iets niet kan, maar juist meegedacht. Dat is prettig werken", stelt Snoei.

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Dekker, Opoku, Lieftink; Van Mieghem, Seuntjens en Hamdaoui