Gemeente gaat Handle with Care (nog) niet uitvoeren

Hoewel de Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet een (ongevraagd) advies heeft gegeven het wel te doen, heeft het college besloten niet over te gaan tot uitvoering van Handle with Care. De reden is dat de politie, een noodzakelijke partner in deze werkwijze, vindt dat Handle with Care geen taak van de politie is en dat zij geen mogelijkheden ziet om de werkwijze vanuit lokale prioriteit uit te voeren.

Bij Handle with Care gaat het erom dat de school na een huiselijk geweld-incident waar de politie bij betrokken is, de school voor de start van de volgende schooldag digitaal een signaal binnenkrijgt dat er bij een betreffend kind 'iets’ gebeurd is.

Er zijn gesprekken geweest tussen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in samenspraak met Augeo en de VNG met de landelijke politie. Dat leidde tot de conclusie dat er wel inhoudelijke steun is voor deze werkwijze, maar dat dit geen landelijk beleid is voor de politie. Wel is er ruimte voor districten en basisteams om het lokaal aan te pakken.

De gemeenten Apeldoorn en Ermelo zijn wel in gesprek met de politie. De resultaten daarvan zijn nu nog niet bekend. Wel is men voorzichtig positief. Vooralsnog is aan de Adviesraad meegedeeld dat Nunspeet alle mogelijkheden heeft verkend en op dit moment geen mogelijkheden ziet over te gaan tot implementatie. Wel zal direct worden ingehaakt als er regionale ontwikkelingen zijn die de implementatie alsnog mogelijk maken.