IrisZorg krijgt tonnen terug van gemeente Doetinchem

IrisZorg biedt zorg aan mensen die al dan niet tijdelijk dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden en aan mensen met verslavingsproblemen. In 2016 ontving de organisatie bijna twee miljoen aan subsidie voor de realisering van 33 plaatsen voor beschermd wonen.



Volgens de gemeente zijn in 2016 maar 27 plaatsen gerealiseerd, waardoor activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden. De rechter oordeelt dat de subsidie is verleend voor 33 plekken voor beschermd wonen binnen IrisZorg, ongeacht of deze plekken allemaal bezet zijn.



Daarbij geldt volgens de rechter dat aan het beschikbaar houden van plaatsen voor beschermd wonen op zichzelf ook kosten zijn verbonden. Daarnaast vindt de Raad van State dat de gemeente het beste zicht heeft op het aantal indicaties en toewijzingen voor beschermd wonen en zo weet wat nodig is. Iets waar IrisZorg volgens de rechter weinig invloed op heeft.

'Uitspraak is teleurstellend'

De gemeente noemt de uitspraak van de Raad van State teleurstellend. “We gaan de uitspraak verder bestuderen om te kijken wat we terug moeten betalen”, aldus een gemeentewoordvoerder. De gemeente zegt rekening te hebben gehouden met deze uitspraak, waardoor de kosten niet ten laste komen aan de middelen van de gemeente Doetinchem.

Raadsvragen over de kwestie

De SP-fractie geeft aan bij een volgende raadsvergadering vragen te stellen over de kwestie. “Vreemd dat de gemeente deze weg heeft gekozen en dat we nu geconfronteerd worden met het terugbetalen van dit bedrag”, vindt fractievoorzitter Hans Boerwinkel. “En is het wel netjes om zo met een organisatie om te gaan die voor ons de zorg verleent aan dak- en thuislozen en mensen met verslavingsproblemen?”