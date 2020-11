Letsch wil niks van records weten: 'Dat interesseert me helemaal niet'

"Als wij zo blijven spelen en ook blijven winnen, dan krijg je records ja. Die zijn leuk voor jullie, maar mij interesseert het totaal niet. Het gaat mij echt nu alleen maar om het verslaan van FC Emmen zondag", stelt de trainer. Of het record nou wel of niet gehaald wordt, de Duitser zal er niet minder om slapen. "Ik slaap nu ook al slecht, maar dat komt omdat ik een slechte slaper ben."

Tekst gaat verder na de video:

Verdediger Jacob Rasmussen is daarentegen wel geïnteresseerd. "Waarop staat het record dan? 23 punten na tien duels? Ging het daarna hard naar beneden vorig jaar? Het record verbeteren moet mogelijk zijn. Het is aan ons. Als we honderd procent blijven geven, dan hebben we echt een goede kans."

Willem II zet Vitesse op scherp

Maar dan moeten de Arnhemmers wel goed blijven voetballen. En niet op de manier van de eerste helft tegen Willem II vorige week. "Willem II maakte het ons echt lastig. Maar wij waren ook veel te passief. We moeten actiever spelen, de tegenstanders moeten reageren op ons. Dat deed Willem II vorige week beter. Maar we lieten ook zien dat we met slechte fases om kunnen gaan en van een achterstand terug kunnen komen", stelt trainer Letsch.

Rasmussen vond de wedstrijd tegen de Tilburgers dan ook een goed leermoment. "Het gevaar voor ons is dat we nu een goede start hebben en al tevreden zijn. Maar elk goed team heeft de kracht om door te drukken. Dus dat moeten wij nu ook doen. Als we niet 100 procent geven, dan kan iedereen ons verslaan. De wedstrijd tegen Willem II liet uiteindelijk zien dat we toch wel een heel goed team zijn."

'Niet verslappen'

En dus telt er maar één ding tegen Emmen. "Niet verslappen. Dat is ook de hele week de boodschap aan het team geweest", vertelt Letsch. "Emmen mag dan maar weinig punten hebben, maar we moeten met dezelfde voorbereiding en dezelfde focus de wedstrijd ingaan als de laatste weken."

Zie ook: Tannane terug bij Vitesse tegen FC Emmen