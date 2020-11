NEC stelt teleur met gelijkspel tegen laagvlieger Helmond Sport

NEC doet nog niet echt mee in de strijd om rechtstreekse promotie, want thuis tegen Helmond Sport werd slechts gelijk gespeeld. NEC had dat aan zichzelf te wijten, want het was heel matig wat de Nijmegenaren lieten zien.

NEC miste acht spelers vanwege corona en begon met dezelfde elf als vorige week tegen NAC. De Nijmegenaren openden heel slap en daarvan profiteerde Helmond Sport al snel via Goselink: 0-1. Jonathan Okita miste kort daarop een opgelegde kans op de gelijkmaker. De gasten waren de betere ploeg, maar Okita kreeg opnieuw een kans. Halverwege de eerste helft kwam NEC op gelijke hoogte. Terell Ondaan speelde zich knap vrij en haalde verwoestend uit.

Daarna leek NEC wakker geschud en domineerde de thuisploeg. Joep van der Sluijs had bijna succes met een uithaal. Maar NEC was wel vaak slordig, met uitzondering van de 18-jarige Syb van Ottele, die als centrumverdediger weer voor een uitstekende opbouw zorgde. De ruststand was 1-1.

Fraaie goal



Na rust scoorde NEC meteen en fraai ook. Bart van Rooij haalde uit met zijn mindere linkervoet. Vervolgens kwam NEC toch weer flink in de problemen. Duijvestijn zorgde bijna voor de gelijkmaker. Elayis Tavsan leek even later op weg naar de 3-1, maar schoot tegen doeman Van Gassel op. Een domper voor NEC was het uitvallen van aanvoerder Jordy Bruijn, die na een botsing aangeslagen was. Bruijn verlaat het veld

Daarna was het heel matig van beide kanten. En in de 84e minuut viel de 2-2. Loukili schoot van afstand raak. Daarna bakte NEC er helemaal niks meer van, al had Ondaan nog wel een enorme kans in de extra tijd. Zo liet NEC de kans liggen om aansluiting te krijgen bij de echte top van de eerste divisie.