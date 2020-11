Trainer Mike Snoei had corona: 'Ben het zwaarst getroffen'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Snoei liet op een directe vraag over zijn gezondheid weten dat hij aan het begin van de eerste golf besmet is geraakt met het virus. "Het was op 16 maart. Dat weet ik nog heel goed, omdat mijn kleinzoon toen werd geboren. Ik ben negen dagen enorm ziek geweest en heb op bed gelegen. Niemand weet dit, maar het is dat je er nu naar vraagt."

In die beginperiode van het oplaaiende coronavirus werd er nog nauwelijks getest. "Bij De Graafschap werkten we met schema's en zat iedereen thuis. Er kon toen bijna niet getest worden. Nu doen we veel bloedtesten en blijkt dat ik een hoog antistoffengetal heb, maar ik heb het wel echt voor mijn kiezen gehad."

'Een flink graadje erger'

"Onlangs heb ik er nog over gesproken met Henk Fraser van Sparta. Die heeft het ook gekregen en had dezelfde verschijnselen als ik. Enorme hoofdfijn en koorts. Het is als griep, maar dan een flink graadje erger."