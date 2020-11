De Graafschap kan borst natmaken tegen volop scorend Volendam

De Graafschap is op de eigen Vijverberg bijna onklopbaar. Dit seizoen werd in de competitie nog niet verloren. In de voorbereiding won uitgerekend alleen FC Volendam op Achterhoekse bodem (1-2).

De laatste nederlaag in Doetinchem tijdens een officiële wedstrijd dateert van 28 mei toen Sparta in de play-offs met 2-0 te sterk was en De Graafschap degradeerde. Daarna volgden in de eerste divisie louter overwinningen en ook veel gelijke spelen. In maart ging een streep door het seizoen.

Ook zaterdagmiddag zal de beruchte Spinnekop weer leeg zijn

Bloedvorm

Met FC Volendam komt zaterdagmiddag (14.00 uur) echter een tegenstander in bloedvorm op bezoek. De ploeg van Wim Jonk, die genoemd wordt als opvolger van John van den Brom bij FC Utrecht, won de laatste vier duels op rij. Dat gebeurde met klinkende cijfers en goed voetbal. In die vier wedstrijden werd liefst 20 keer gescoord.

De Graafschap pakt ook veel punten, maar het spel is lang niet altijd even goed. Uit de laatste zes duels werden 16 punten behaald. Volendam, ook vorig seizoen in de race voor promotie, staat nu zesde. De Graafschap heeft vier punten meer en staat achter SC Cambuur en Almere City op de derde plaats. Bij De Graafschap lijkt iedereen beschikbaar voor het belangrijke duel met Volendam, maar daarover komt later vandaag meer duidelijkheid.