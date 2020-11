Wielrenner Asselman focust zich na coronaseizoen op studie fysiotherapie

De 30-jarige coureur had ervoor gekozen om zich te bewijzen bij de kleine Gelderse Metec-formatie. Terwijl hij eerst in de World Tour terecht leek te komen bij Israel Cycling Academy.

"Het zag er aan het eind van vorig seizoen mooi uit. Ik leek een mooie stap te gaan maken, maar dat ging toch niet door. Dit seizoen was niet zoals ik het voor ogen had. Ik had drie wedstrijden gereden en toen ging alles op slot. De laatste periode heb ik nog wel wat wedstrijden kunnen rijden, maar in mijn laatste koers brak ik mijn middenhandsbeentje. Dus dat was wel zuur. Ik had mijzelf willen laten zien dit jaar met als doel om weer een stap omhoog te zetten. Maar dat lukte niet door corona."

Carrière na het wielrennen

Asselman dacht na over zijn toekomst. "Uiteindelijk wordt het heel lastig om nog een plekje te vinden in het peloton. Veel renners zitten nog zonder ploeg en veel ploegen moeten ook stoppen. Daarom ben ik gaan nadenken over iets anders. Ik ben begonnen met een deeltijdstudie fysiotherapie. In eerste instantie om het te combineren met het wielrennen, maar de kans is groot dat dit het belangrijkste gaat worden en dat ik mij ga concentreren op een carrière na het wielrennen", legt hij uit.

'Fietsen blijft het mooiste'

De wielrenner had in 2018 zelf veel fysiotherapie door een zware enkelbreuk. "Ik heb ervaren hoe belangrijk een goed revalidatieproces is. Zonder dat was het moeilijk geweest om nu überhaupt nog wielrenner te zijn. De ervaringen die ik daarmee heb opgedaan en ook met het wielrennen, denk ik wel over te kunnen dragen op mijn eventuele toekomstige cliënten. Maar fietsen blijft voor mij het mooiste en dat zou ik het liefst ook blijven doen, dus ik hou de deur nog op een kier."