Doetinchemse politiek omarmt groeiambitie naar 70.000 inwoners

De gemeenteraad van Doetinchem heeft donderdagavond de begroting voor 2021 unaniem aangenomen. Volgens de verschillende partijen is samenwerking in deze coronacrisis belangrijk, waarbij politieke verschillen even naar de achtergrond verdwijnen.

Groot thema tijdens de begrotingsbehandeling was de woningbouw. Eerder sprak Doetinchem de ambitie al uit om in 2036 te willen groeien naar 70.000 inwoners. “Dan moeten we wel vaart maken met nieuwe woningbouwlocaties”, zei Marius Weijers van de VVD.



Deze oproep werd door meerdere partijen ondersteunt, waarbij D66 vroeg om een routekaart voor de woningbouw. “Ik ben blij dat de ambitie van het college door de raad wordt omarmt”, zei wethouder Ingrid Lambregts. “De komende tijd zal ik met voorstellen komen voor nieuwe woningbouwplannen. Te beginnen volgende week.”

'Ruimte geven aan ideeën van inwoners'

De impact van corona kon niet onbesproken blijven tijdens deze begrotingsbehandeling. “Deze economische crisis heeft impact op kwetsbare mensen die behoefte hebben aan zekerheid”, zei Steven Kroon van de PvdA. Hij wil ruimte geven aan ideeën van inwoners om sterker uit de coronacrisis te komen. De rest van de raad kon hier unaniem in meegaan.



Die unanimiteit was er ook bij de twee moties van de SP. Zo komen er gratis stoffen mondkapjes voor minima en wordt onderzoek gedaan hoe mondzorg laagdrempeliger en toegankelijker wordt voor kinderen.

Signaal afgeven over huishoudelijke hulp

Ook werd een motie van de PvdA over de huishoudelijke hulp met meerderheid van stemmen aangenomen, die over is komen waaien vanuit Montferland. Daarbij moet de huishoudelijke hulp uit de post Wmo worden gehaald en overgeheveld worden naar de bijzondere bijstand. Hiermee hoopt de raad een signaal af te geven aan de Tweede Kamer om de drempel voor het aanvragen van huishoudelijke hulp flink te verhogen.

PvLM twijfelt aan kwaliteit ODA

De Partij voor Lokaal Maatwerk liep met een motie over de kwaliteit van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) alvast vooruit op het onafhankelijk onderzoek dat er moet komen naar de gifvaten. “De ODA kost ons als gemeente veel geld en ik heb meerdere voorbeelden naast de gifvaten waar het mis is gegaan”, zei Ans Putman van de PvLM.



Wethouder Langeveld kon tijdens het debat toezeggen dat hij komt met een overzicht van verbeteracties die de ODA heeft uitgevoerd vanaf het begin van diens bestaan. Met deze toezegging ging die motie voorlopig in de ijskast.