Miljoeneninvestering ondanks onzekere periode

De gemeente Bronckhorst gaat de komende jaren fors investeren in onderwijs, sport, leefbaarheid in de kernen en in bedrijventerreinen. Om deze investeringen te kunnen betalen, worden vele miljoenen uit de algemene reserve gehaald. Dat staat in de begroting voor de komende jaren, die donderdagavond door de gemeenteraad is vastgesteld.

Hoe en op welke projecten die miljoenen worden ingezet, is niet duidelijk. En dat is precies waarom de oppositiepartijen D66, PvdA en het CDA niet instemden met de begroting.

'Plannen aanpassen in deze onzekere tijd'

Wilko Pelgrom van het CDA: "Ik waardeer het lef en de investeringsdrang, maar ik lees in de begroting niet waar dit toe moet leiden." Beide partijen vinden dat er eerst concrete voorstellen moeten komen en dat daar dan een geldbedrag aan gekoppeld moet worden.

"Dat is een beetje 'de-kip-en-het-ei'-verhaal", zegt wethouder Willem Buunk. "Wij hebben een stip waar we naar toe willen werken en we gaan dat nu uitwerken in concrete plannen."

"De zorgen in het sociaal domein zijn heel erg groot. Daarnaast vinden wij dat je in deze tijd, waarin corona ons leven beheerst en we nog niet weten wat de consequenties zijn, je de plannen die er waren moet aanpassen. Dat doet het college niet, die blijft investeren en daarom kunnen wij niet instemmen met de begroting", aldus Jan Engels van D66. Ook de PvdA ziet liever dat de gemeente meer spek op de botten houdt.

De coalitie partijen verwachten dat het college volgend jaar met concrete plannen naar de raad komt. "Ik word er blij van dat we investeren", zegt Perry van Lochem van de VVD. "Maar we volgen de plannen wel kritisch", aldus Han Pelgrom van Gemeentebelangen Bronckhorst. "Laten we vooral niet vergeten de mensen achter de getallen en cijfers voor ogen te houden", zegt Herman van Rooijen van GroenLinks.

Zorg is zorgenkindje

Net als in andere gemeenten maken zowel de raadsleden als het college van burgemeester en wethouders zich zorgen over de zorg. De kosten in de zorg blijven stijgen. Jaarlijks lopen de kosten op met 2,2 miljoen euro per jaar. "We hebben zes ton bespaard, maar daarmee zijn we er dus nog lang niet", zegt wethouder Evert Blaauw. De VVD wil meer inzetten op preventie en het CDA vraagt, naar eigen zeggen, al twee jaar om actie op het gebied van innovatie in de zorg. De wethouder zegt hiermee aan de slag te gaan.

Droogte op politieke agenda

De droogte van de afgelopen jaren baart de raadsleden zorgen. Een motie waarin het college wordt opgedragen om plannen te maken om verdroging tegen te gaan werd met een kleine meerderheid aangenomen. Volgens wethouder Paul Hofman komt hierover binnenkort nieuws. "We hebben met onder andere de Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland een plan gemaakt. Dat hoop ik nog deze maand aan te bespreken in de collegevergadering en daarna komt het naar uw raad."