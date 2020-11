Politiek heeft grote moeite met zonneparken

In de gemeenteraad van Ede klinken donderdagavond grote twijfels over de geplande zonneparken aan de Lange Rijnsteeg in Bennekom en de Wolfsdijk in Ede.

Onder meer coalitiepartijen VVD, CDA en GemeenteBelangen zouden eerst graag willen dat omwonenden hun plannen voor de zogenoemde Binnenveldse Energie Strategie (BES) met de gemeenteraad komen delen, voordat er over de voorliggende zonnepark-initiatieven besloten wordt.

De BES is een tegenhanger van commerciële zonneparken die nu in het gebied gepland staan. "Ik geloof echt in zoiets als de BES", zegt Sjoerd Bakker (VVD). De ChristenUnie is alleen enthousiast over het burgerinitiatief als de gemeente de initiatiefnemers duidelijke kaders meegeeft. D66 is het daar mee eens.

Meer tijd nodig

GroenLinks Ede ziet daarentegen niet direct iets in het omwonendeninitiatief, maar is vooralsnog enthousiast over de voorliggende plannen van commerciële partijen.

"Maar wat ons betreft zou de gemeente meer tijd moeten nemen om dit goed uit te werken", zegt Peter Van Leusden (GroenLinks) over het initiatief aan de Lange Rijnsteeg. "Niet om het veld af te knallen, want het voldoet gewoon. Maar het kan nog een beetje beter." De andere twee zonnepark-initiatieven in de gemeente Ede, kunnen op steun van de partij rekenen.

Ambitie kwijt?

Karin Bijl (PvdA) vraagt zich ondertussen af waar de duurzaamheidsambitie van de gemeenteraadsleden is gebleven. "Wat ik vanavond hoor is dat bijna elke fractie op de rem wil trappen uit angst dat er onvoldoende draagvlak is." Maar volgens haar moet de gemeente juist ambitie uitdragen. Ze staat achter de drie geplande zonnevelden.

12 november wordt er verder gesproken over de zonneparkplannen. Het gaat er dan vooral om of het college meer bevoegdheden krijgt om zonder tussentijdse instemming van de raad de plannen voor zonneparken door te zetten.

