Herdenking voor doodgeslagen Jan is zaterdag

De herdenking voor Jan Kruitwagen uit Arnhem, die bezweek aan de verwondingen die hij 28 oktober opliep bij een mishandeling in het Spijkerkwartier, is zaterdag. Dat melden de initiatiefnemers op Facebook.

Aanvankelijk wilden oud-leerlingen van de voormalige docent (73) van de Titus Brandsmaschool in Velp een stille tocht houden, maar die gaat niet door. De herdenking is zaterdag tussen 17.30 en 18.30 uur. Om 18.00 uur is een minuut stilte.

De herdenking is in de Spijkerstraat en de Prins Hendrikstraat en gebeurt door beide straten te verlichten met kaarsen en lichtjes. Familie, vrienden, wijkbewoners en oud-leerlingen staan op anderhalve meter van elkaar in beide straten.

Is de belangstelling voor de herdenking groot, dan worden ook andere straten bevolkt, meldt de initiatiefgroep op Facebook.

"We hebben gekozen voor een herdenking in plaats van een stille tocht vanwege de coronaregels", zegt mede-initiatiefneemster Shirly Gerritsen. "De aangescherpte maatregelen maken het voor een tocht lastig. Bovendien zijn er werkzaamheden in de buurt."

Na de tragische dood van de oud-leraar zitten nog vier verdachten vast. Eén van hen is een 18-jarige jongen uit Rozendaal. De anderen zijn minderjarig.

