LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 3 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 3 november

21:50 - Volleyballers trekken zich terug uit Europa Cup

Het bestuur van de Stichting Topvolleybal Dynamo heeft besloten het team van Draisma Dynamo terug te trekken uit het toernooi om de CEV Cup. Vanwege de geldende coronarestricties zien bestuur en technische staf geen mogelijkheden de dubbele ontmoeting in de zestiende finales tegen SK Ankara te laten doorgaan.

"De gezondheid van de spelers gaat voor alles. Mijn sportieve hart huilt, maar het moet wel verantwoord blijven", licht Arie Verbeek namens het teammanagement het besluit toe.

Op woensdag 11 november had Draisma Dynamo de ploeg uit Ankara in Apeldoorn moeten ontvangen. Een week later stond de returnwedstrijd in de Turkse hoofdstad gepland.

Speler Joris Berkhout. Foto: Draisma Dynamo.

21:31 - Museum, bios en zwembad op slot, 'reis niet naar het buitenland'

Het kabinet heeft dinsdagavond nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd om de voortdurende opmars van het coronavirus tegen te gaan. Bioscopen, theaters, buurthuizen, musea, monumenten, bibliotheken, pretparken, dierentuinen, sauna's en zwembaden moeten de deuren twee weken lang sluiten. Daarnaast gaat er een streep door groepslessen op sportscholen. De nieuwe maatregelen gelden vanaf woensdagavond, 22.00 uur.

Lees hier wat er allemaal werd gezegd, dinsdag, tijdens de persconferentie van het kabinet.

Foto: ANP

21:15 - Code oranje van kracht in Duitsland

Vanaf vanmiddag 15.00 uur geldt voor heel Duitsland code oranje. Dit vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in Duitsland. Dat betekent dat alleen nog noodzakelijke reizen naar Duitsland gemaakt mogen worden en dat reizigers vanuit Duitsland in quarantaine moeten. Officieel is nog niet duidelijk wat dat betekent voor het dagelijks verkeer in de Gelderse grensregio.

Goedkoop tanken en boodschappen doen is het meest genoemde argument van de mensen in de grensregio om naar Duitsland toe te rijden, maar mag dat na vandaag nog wel?

 

20:53 - Ook expo over wereldwijd geliefde Bob Ross moet wachten

In Museum MORE in Gorssel is de teleurstelling over de nieuwe coronamaatregelen groot. Het museum zou juist komende zondag een bij voorbaat al veelbesproken tentoonstelling openen van werk van Bob Ross (1942-1995), de man die miljoenen mensen in tal van landen wist te boeien met zijn tv-serie The Joy of Painting. Daarin maakte hij telkens weer in een razend tempo een schilderij.

Het kabinet kondigde dinsdagavond aan dat publieke locaties, waaronder musea, de komende twee weken de deuren moeten sluiten.

 

20:28 - De Jonge: samen kerst vieren moet kunnen, de vraag is hoe

Het moet kunnen om samen Kerstmis te vieren, zegt zorgminister Hugo de Jonge. De vraag is alleen hoe dat kan, bijvoorbeeld met hoeveel mensen, zonder dat er achter de voordeur weer brandhaarden ontstaan.

Het kabinet hoopt over twee weken meer duidelijkheid te geven over de kerstdagen en de jaarwisseling. Voor oud en nieuw moet bijvoorbeeld een besluit worden genomen over een mogelijk tijdelijk vuurwerkverbod.

De gedeeltelijke lockdown duurt tot half december, verwacht het kabinet. Daarna zal worden gekeken of de maatregelen versoepeld kunnen worden.

Foto: Omroep Gelderland

19:26 - Persconferentie, wat werd er gezegd?

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zijn nog bezig met hun speciale coronapersconferentie, maar de belangrijkste maatregelen zijn al bekend en gelden vanaf woensdagavond 22.00 uur:

Bioscopen, theaters, zwembaden, musea, sauna's, bibliotheken, pretparken en dierentuinen gaan twee weken dicht.

Ook buurthuizen en buurtverenigingen mogen zeker twee weken niet samenkomen.

Individueel sporten blijft toegestaan; groepslessen op sportscholen zijn geen optie.

Op bruiloften mogen nog 20 mensen zijn (dat was 30), op uitvaarten nog 30 (dat was onbeperkt).

Het kabinet denkt na over regionale maatregelen, zoals een avondklok en sluiting van detailhandel en scholen.

Voor het buitenland geldt een dringend negatief reisadvies. Het kabinet wil niet dat mensen het coronavirus na hun skivakantie mee terug nemen naar Nederland.

17:42 - Wethouder Nijkerk doneert mondkapjes

Wethouder Mariëlle Broekman heeft vandaag 150 mondkapjes overhandigd aan de voedselbank in Nijkerk. Daarbij riep ze ondernemers en inwoners hetzelfde te doen. Op die manier hoopt de gemeente dat er mensen die het niet zo breed hebben ook over een mondkapje kunnen beschikken.

Meerdere ondernemers hebben al aangegeven mondkapjes te willen schenken. "Onvoldoende geld om mondkapjes aan te schaffen zou niet in de weg mogen staan", zegt Broekman. "Alle beetjes helpen en samen komen we door deze periode heen."

Wethouder Mariëlle Broekman overhandigt de mondkapjes. Foto: Arjen Gerritsma

17:34 - 'Ook zwembaden en sauna's tijdelijk dicht'

Ook zwembaden en sauna's moeten tijdelijk sluiten. Sportscholen mogen openblijven maar er mogen geen groepslessen worden gegeven, zo heeft het kabinet dinsdag besloten, bevestigen ingewijden berichtgeving van RTL Nieuws.

Ook onder meer musea, bibliotheken, pretparken, dierentuinen, theaters en andere podia moeten de deuren sluiten, zo werd maandag al duidelijk.

17:17 - Meerderheid Kamer keert zich tegen afbouw coronasteun

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt het geen goed plan om het economische steunpakket af te bouwen na 1 januari. De maatregelen om de tweede coronagolf in te dammen raken de economie hard. Veel oppositiepartijen zeggen daarom al langer dat het onverstandig is om de steunmaatregelen te 'versoberen'. Ook VVD en D66 gaan daar nu in mee.

VVD'er Thierry Aartsen zegt dat 'de kans dat die versoberingen doorgaan, heel heel klein is'. Een voorstel om het afbouwen van de maatregelen tegen te gaan wil de grootste partij nog niet direct steunen, maar het is wel belangrijk om ondernemers snel zekerheid te geven.

Het kabinet heeft steeds beloofd in december te kijken naar de geplande afbouw van de maatregelen na de jaarwisseling. Bedrijven krijgen vanaf dan relatief minder steun en komen pas bij een groter omzetverlies in aanmerking voor bepaalde regelingen.

17:14 - Coronamaatregelen lekken weer uit

Het kabinet roept iedereen vanavond op om de komende maanden niet naar het buitenland te reizen, dus ook niet in de kerstvakantie. Verder maken premier Rutte en minister De Jonge straks tijdens een persconferentie bekend de komende twee weken bibliotheken, bioscopen, theaters, musea, pretparken en dierentuinen te sluiten. Dat meldt de NOS.

De maximale groepsgrootte op straat gaat van vier naar twee. Ook het aantal mensen dat aanwezig mag zijn bij een bruiloft of uitvaart gaat omlaag naar respectievelijk 20 en 30. De sportscholen blijven open.

De maatregelen gaan morgen om 22.00 uur in.

De persconferentie begint om 19.00 uur. Foto: ANP

14:25 - Aantal positieve coronatesten verder gedaald

Het aantal gemelde coronabesmettingen in Nederland is dinsdag verder gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend werden in Gelderland 745 nieuwe besmettingen gemeld, tegenover 902 een dag eerder.

Landelijk kwamen er 7776 meldingen binnen van positieve tests. Op maandag waren dat er nog 8305.

De afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland voor het eerst in twee maanden gedaald. Van 76.542 naar 64.087. Het aantal sterfgevallen is nog wel opgelopen: van 329 naar 435 personen.

In onze provincie werden acht nieuwe ziekenhuisopnames gemeld*. Daarnaast overleden negen mensen aan het coronavirus.**

Bekijk het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en doden in Gelderland:



 

(*) De cijfers van het aantal ziekenhuisopnamen zijn onvolledig. Er zijn (vooralsnog) geen regionale cijfers beschikbaar. Het aantal actuele opnames ligt waarschijnlijk hoger.

(**) De cijfers van het aantal overledenen zijn onvolledig. Er is geen registratieplicht en er zijn geen regionale cijfers beschikbaar. Het aantal doden ligt waarschijnlijk hoger.

11:32 - Nog even wachten op duidelijkheid vuurwerkverbod

Lesli Vuurwerk in Lichtenvoorde wacht in spanning af of een landelijk vuurwerkverbod wordt ingevoerd rond de jaarwisseling. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad riepen daartoe op om drukte in ziekenhuizen te voorkomen.

Leo Groeneveld, algemeen directeur van Lesli Vuurwerk, volgt de discussie in de Tweede Kamer: “We maken een pas op de plaats om te kijken wat er gebeurt."

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft tijdens het debat aangegeven binnen twee weken met meer duidelijkheid rondom een mogelijk vuurwerkverbod te komen.

Lees hier het hele verhaal

Foto: ANP

11:11 - Grensbewoners blijven tanken en boodschappen doen in Duitsland

Vanaf vanmiddag 15.00 uur geldt voor heel Duitsland de code oranje. Dat betekent dat alleen nog noodzakelijke reizen naar Duitsland gemaakt mogen worden en dat reizigers vanuit Duitsland in quarantaine moeten. Officieel is nog niet duidelijk wat dat betekent voor het dagelijks verkeer in de grensregio.

Bewoners in de grensregio bij Tolkamer geven aan dat ze denken dat er voor hen niet veel verandert. Zij blijven boodschappen doen en tanken in Duitsland zolang er niet strikt gehandhaafd wordt.

Foto: Omroep Gelderland

10:40 - Ziekenhuis in Harderwijk annuleert operaties

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk maakt extra bedden gereed voor de opvang van coronapatiënten. Sinds maandag worden daar geplande operaties geannuleerd of, indien mogelijk, verzet naar het ziekenhuis in Lelystad.

Volgens Relinde Weil, voorzitter Raad van Bestuur is het uitstellen van deze planbare operaties ontzettend vervelend, maar onvermijdelijk om de urgente zorg, zoals spoedzorg en oncologie te kunnen laten doorgaan.

Lees hier het hele verhaal.

09:31 - Ziekenhuis Rijnstate in Zevenaar sluit operatiekamers

Ziekenhuis Rijnstate in Zevenaar voert de komende twee weken geen operaties meer uit vanwege het hoge ziekteverzuim. De operatiekamers worden tijdelijk gesloten. Hierdoor komt personeel van de

verpleegafdelingen vrij en dat dat kan nu bijspringen in Rijnstate Arnhem.

"Om de zorg voor coronapatiënten in Rijnstate Arnhem te waarborgen, zijn wij genoodzaakt om de operatiekamers in Rijnstate Zevenaar tijdelijk te sluiten", aldus het ziekenhuis. Het gaat om vier operatiekamers.

Foto: ANP

07:13 - Vanavond duidelijkheid: wat zijn de extra maatregelen van het kabinet?

Het kabinet maakt vanavond nieuwe maatregelen bekend in de strijd tegen corona. Volgens ingewijden wordt vandaag afgesproken of niet alleen musea en theaters dicht moeten, maar ook pretparken. Hetzelfde zou gelden voor bibliotheken.

Een sluiting zou dan voor twee weken gelden.

Duidelijkheid moet er komen tijdens een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge vanavond om 19.00 uur.