LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 2 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 2 november

22:04 - Burgemeesters willen algeheel vuurwerkverbod

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad, met de Nijmeegse Hubert Bruls als voorzitter - willen een algeheel vuurwerkverbod rond de jaarwisseling. De verkoop en het afsteken van vuurwerk zou dit jaar voor extra spanningen en problemen zorgen.

20:17 - Alles is anders en dus ook Allerzielen

Het is een belangrijk moment in de Rooms-Katholieke traditie: Allerzielen. Oftewel: het herdenken van de overledenen in het afgelopen jaar. Maar dit jaar is alles anders en zo ook in Culemborg. In plaats van één kerkdienst, zijn er vier momenten waarop nabestaanden hun geliefden herdenken:



omroepGLD · Alles is anders en dus ook Allerzielen



19:13 - Heel Duitsland naar code oranje

Vanaf dinsdag 12 uur geldt voor heel Duitsland code oranje vanwege het coronavirus. Dat maakte de Rijksoverheid maandag bekend.

Het advies is om alleen naar Duitsland te reizen als dat noodzakelijk is en bij terugkeer wordt gevraagd om tien dagen in quarantaine te gaan. Wat dit precies betekent voor grensverkeer is nog niet duidelijk, schrijft de overheid. "Uitleg komt zo spoedig mogelijk via het reisadvies."

In Duitsland gaan de komende weken de horeca, het theater en de bioscopen dicht. Lees hier alles over het advies.

16:24 - Zesde teststraat in Gelderland-Midden

Aan de Einsteinweg in Elst opent dinsdag een nieuwe coronateststraat. Het is de zesde in de regio Gelderland-Midden. Op de locatie kunnen elke dag 260 tests worden afgenomen.

Iedereen met klachten die wijzen op een besmetting, kunnen terecht in de teststraat.

De GGD is nog op zoek naar medewerkers voor de teststraat. Ze kunnen aan de slag bij de administratie en bij het afnemen van testen.

Andere teststraten in Gelderland-Midden zijn in Ede, Barneveld, Arnhem, Velp en Wageningen.

15:12 - Rijnstate sluit operatiekamers in Zevenaar

De vier operatiekamers van het Rijnstate ziekenhuis in Zevenaar gaan twee weken dicht. Het personeel is nodig voor operaties in de hoofdvestiging in Arnhem. Daar is sprake van tientallen zieken onder medewerkers, maar de problemen zijn niet zo groot dat daar afdelingen dicht moeten, aldus een woordvoerder.

Geplande operaties in Zevenaar worden afgezegd. Patiënten krijgen daar bericht over.

14:34 - Minder besmettingen, wel drukker in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot boven de 2500. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2545 mensen vanwege een coronabesmetting. Dat is 52 meer dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 239 coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat 191 mensen de verpleegafdelingen hebben verlaten. Hoeveel van hen naar huis of naar een revalidatiecentrum mochten, en hoeveel van hen naar een ic zijn overgebracht of zijn overleden, is niet bekend. Het totaal aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg met 48 naar 1958. Dat is het hoogste aantal sinds begin april.

De intensive cares hebben afgelopen etmaal 47 coronapatiënten opgenomen. Daarnaast hebben 43 mensen de intensive care verlaten, waardoor het totaal aantal coronapatiënten daar steeg met 4 naar 587. Ook daar is niet bekend hoeveel van de 43 zijn overleden en hoeveel terug naar een verpleegafdeling mochten.

Foto: Omroep Gelderland

14:29 - Landelijk 8306 besmettingen, daling van 430

In Gelderland dus 901 nieuwe besmettingen, in het hele land 8306 stuks. Dat zijn er 430 minder dan zondag.

14:23 - 901 nieuwe coronagevallen in onze provincie

De provincie Gelderland telde het afgelopen etmaal 901 nieuwe coronagevallen. Er waren verder zes sterfgevallen en acht nieuwe opnames in ziekenhuizen.

De cijfers blijken uit de laatste gegevens van het RIVM en zijn lager dan die van zondag. Toen waren er 941 nieuwe besmettingen, acht sterfgevallen en negen ziekenhuisopnames.

14:06 - Update ziekenhuizen Achterhoek

Ondanks de dalende besmettingscijfers is er in de ziekenhuizen nog geen daling in het aantal patiënten te zien. Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem schaalt vandaag daarom verder op naar 18 bedden. Het aantal coronabedden op de intensive care blijft 4. "En we zijn al bezig met plannen voor als het verzoek komt om nóg verder op te schalen. Dat verzoek komt er ongetwijfeld", zegt de woordvoerder. Het Slingeland ziekenhuis begon de opschaling een paar weken geleden met 4 coronabedden.

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk, dat samenwerkt met het Slingeland, zat vorige week al op 19 verpleegbedden en 5 IC-bedden en dat blijft vooralsnog zo.

Foto: Omroep Gelderland

13:58 - Veel aanmeldingen voor hulp in de zorg

Mensen die willen helpen in de zorg melden zich volop aan. Sinds een oproep eind vorige week registreerden zich 4700 mensen zonder ervaring in de zorg en nog eens ruim duizend met ervaring.

Mensen die nu weinig om handen hebben, zoals werknemers in de horeca en de reiswereld is gevraagd om tegen betaling te komen helpen in de zorg. Als ze eerder al eens in de zorg hebben gewerkt is dat helemaal mooi, maar ook anderen zijn welkom. Die kunnen voor lichte zorgtaken worden klaargestoomd met een cursus van een week. Werkgevers werd intussen gevraagd in hun personeelsbestand te zoeken naar mensen die uitgeleend zouden kunnen worden aan de zorg en die ze voor de gelegenheid wel even willen missen.

De oproepen komen van ActiZ, de branchevereniging van organisaties in de (ouderen)zorg, en van Extra handen voor de zorg, een breed samenwerkingsverband van onder meer werkgeversorganisaties

13:09 - De Sneltestexpress

Als bedrijven hun medewerkers willen laten testen, moeten die vaak naar een teststraat. Niet héél handig, en dus is er nu een nieuwe oplossing: de Sneltestexpress. Die komt zelf op bezoek bij het bedrijf.

 

11:11 - Vitamine D en corona: 5 vragen

Vitamine D zou helpen in de strijd tegen de corona. De Wageningen Universiteit hield dat eens tegen het licht, en wat blijkt: helemaal geen slecht idee!

Lees hier vijf vragen en antwoorden over corona en vitamine D.

08:52 - 'Kabinet overweegt sluiting musea, theaters en bioscopen'

Het kabinet overweegt nieuwe coronamaatregelen die de groepsgrootte moeten beperken, zoals het tijdelijk sluiten van musea, theaters en bioscopen. Dat melden bronnen aan De Telegraaf en RTL Nieuws.

Er wordt dinsdag een besluit genomen over de te nemen maatregelen. Nu is er nog geen overeenstemming. Er zouden nog andere plannen op tafel liggen. Welke dat zijn, is niet bekend. Wel zou het niet realistisch zijn dat de zwaarste van die plannen uit de kast worden getrokken, zeggen de bronnen.

Foto: Omroep Gelderland

07:32 - Zorgverleners in actie met #ditismijnzorg

Artsen, verplegers en anderen die in de zorg werken, vragen het publiek om steun. Ze beginnen maandag de campagne #ditismijnzorg, waarbij ze over hun werk vertellen en mensen vragen zich te houden aan de voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus, zoals afstand houden en handen wassen.

Op duizenden plekken in Nederland zijn vanaf maandag posters van de actie te zien. Op een ervan staat bijvoorbeeld Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, die vraagt: "Ik zorg voor de ic. Zorg jij voor een mondkapje?"

Foto: ANP

07:22 - Rode Kruis geeft extra hulp

Steeds meer mensen hebben moeite zichzelf en hun gezin te voorzien van voedsel. Het Rode Kruis schaalt de coronahulpverlening in Nederland daarom nog verder op tijdens de tweede coronagolf. De organisatie ziet een toename in hulpvragen op gebied van voedsel, medische ondersteuning, onderdak en psychosociale hulp. Voor de hulpverlening is 48 miljoen euro nodig.

"We zitten middenin de tweede coronagolf en wij zien dat mensen in deze tijd banen verliezen, te weinig te eten hebben en soms zelfs geen dak boven het hoofd hebben", zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. "We zien niet alleen dat de coronacrisis lang aanhoudt, maar ook dat de gevolgen van de crisis grote groepen hard treffen. Daarom schalen we onze hulpverlening substantieel op."

Foto: Rode Kruis

07:17 - Het belangrijkste nieuws