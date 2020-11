LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 1 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 1 november

22:19 - Komen er extra coronamaatregelen?

Het is nog onduidelijk of er extra coronamaatregelen komen. In het Catshuis, de ambtswoning van premier Rutte, heeft het kabinet tot het begin van de avond gesproken over de huidige aanpak en het mogelijke effect van de gedeeltelijke lockdown die nu geldt. "Er was enige opluchting over de dalende cijfers, maar het is nu nog te vroeg om te zeggen of er niets extra's nodig is", zegt een Haagse bron tegen de NOS.

Dinsdag wordt meer duidelijk, want dan staat er weer een persconferentie van Rutte en minister De Jonge op het programma.

Rutte op weg naar de besprekingen. Foto: ANP

20:54 - Nederlanders voor laatste rondje naar Duits café

Ook Duitsland gaat weer gedeeltelijk in lockdown. Dat betekent dat je vanaf morgen ook écht niet meer over de grens kan eten of drinken in een café of restaurant. Ook voor dit 'Nederlandse' café op Duitse grond: Boscafé Merlijn, waar het op de laatste dag nog flink druk was.

 

19:57 - Kinderen bezorgd over corona

Veel kinderen maken zich zorgen over het coronavirus en dan vooral omdat ze bang zijn dat hun ouders of opa of oma besmet raken. Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau No Ties heeft gedaan in opdracht van het NOS Jeugdjournaal onder kinderen tussen de 9 en 12 jaar.

82 procent van de kinderen zegt dat ze zich een beetje of heel erg zorgen maken. Verder is ruim twee derde bang dat de scholen weer dicht moeten, ze zouden het erg vinden als dat gebeurt.

De coronacrisis heeft ook veel invloed op hoe ze zich voelen: kinderen vervelen zich vaker, een op de drie is vaker bang en een kwart is vaker verdrietig. Iets meer dan de helft van de kinderen vindt de maatregelen die nu gelden goed, 21 procent vindt ze te streng, 28 procent niet streng genoeg.

 

17:07 - Bekende Duitse viroloog: corona zeker tot Pasen

De coronagolf duurt zeker nog tot Pasen. Pas richting volgend jaar zomer keert het normale leven geleidelijk terug, verwacht de gezaghebbende Duitse viroloog Christian Drosten.

Met Pasen is de corona-epidemie zeker nog niet voorbij, aldus de leider van het gerenommeerde Instituut voor Virologie van het academisch ziekenhuis Charité in de Duitse hoofdstad Berlijn. In de strijd tegen het virus pleit Drosten onder meer voor een verdere verspreiding van coronatests die snel het resultaat tonen. Als dergelijke sneltests voldoende beschikbaar zijn, kunnen risicogroepen zich zeer regelmatig en laagdrempelig laten testen.

Je krijgt ook sneller duidelijkheid of iemand positief is, en of iemand nog besmettelijk is voor anderen. Het maakt de omgang met quarantaine en contactverboden makkelijker, aldus de viroloog in Duitse media.

Voor nu raadt Drosten iedereen aan te handelen alsof je zelf bent besmet en anderen ook positief zijn. Want dan ontstaat een houding die iedereen beschermt, meent de viroloog.

14:47 - Minder positieve Gelderse testen dan zaterdag

De afgelopen 24 uur kwamen er in onze provincie 941 besmettingen bij. Gisteren werden nog 1198 positieve tests in Gelderland gemeld.

 

14:59 - Allerzielen gaat dit jaar door, maar het is anders dan anders

Maandag is het Allerzielen, de dag dat overledenen worden herdacht. Maar dit jaar gaat dat, net als veel andere dingen, allemaal anders.

 

14:29 - Aantal positieve coronatesten zakt verder tot onder 9.000

Het aantal gemelde coronabesmettingen is zondag opnieuw gedaald, tot onder de 9.000, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend kwam er bij het RIVM 8740 meldingen binnen van positieve tests. Op zaterdag waren dat er 9819.

De meldingen nemen de laatste dagen af. Op vrijdag werden er nog 11.127 nieuwe gevallen gemeld.

Foto: ANP

14:02 - Ontslag door corona: 'Ik moet mijn huis verkopen'

Coen Schouten verloor zijn baan in coronatijd. Hij zou worden omgeschoold tot buschauffeur. Totdat ook die instroom plots stopte. Coen is niet de enige: veel meer mensen op de arbeidsmarkt houden hun hart vast.

 

10:05 - Oliebollen vliegen over toonbank om vereniging van ondergang te redden

Genoeg voer, de kosten voor de hoefsmid en een rekening van de dierenarts. Paarden onderhouden kost geld. Bij Stal Ziggy in Dodewaard weten ze er alles van. Hier krijgen kinderen met en zonder beperking paardrijlessen. Maar omdat de stichting hard getroffen is door corona dreigt daar een einde aan te komen.