LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 31 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 31 oktober

21:51 - Rutte: coronavirus trekt zware wissel op samenleving

Premier Mark Rutte heeft zaterdagavond, tijdens de Protestantse Lezing die hij hield op het Petrus Festival in Den Haag, uitgebreid stilgestaan bij de ontwrichtende gevolgen van het coronavirus. "We kunnen er niet omheen: het coronavirus trekt een ongelooflijk zware wissel op onze samenleving. Op iedereen die door corona een geliefde moet missen. Op mensen die er nu heel ziek van zijn, of die worstelen met de lichamelijke en mentale nasleep van het virus. Op jongeren én ouderen die vanwege alle sociale beperkingen te maken krijgen met spanningen achter de voordeur, met eenzaamheid en depressieve gevoelens. Of op al die ondernemers van wie het bedrijf op omvallen staat en op de mensen die dreigen hun baan te verliezen."

Volgens Rutte nemen de spanningen bij de mensen toe, "maar onderliggend is en blijft Nederland een land van vrijwilligers en onderling hulpbetoon. Een land van boodschappen doen voor elkaar en een pannetje soep voor de zieke buurvrouw. Ook tijdens deze tweede golf zijn er nog altijd meer mensen met geduld en compassie, dan met een kort lontje."

Rutte sprak wegens corona in een bijna lege Kloosterkerk in Den Haag tot de mensen thuis, die de toespraak online konden volgen.

20:17 - Ouderen tafeltennissen gewoon door

Waar veel sportverenigingen helemaal op slot moeten, brandt bij tafeltennisvereniging Slagvaardig in Rheden nog volop licht op trainingsavonden. Bijzonder is dat het vooral ouderen zijn die hier een balletje slaan. "Het balletje en de tafel worden regelmatig schoongemaakt. Afstand is er altijd al, er wordt alleen niet meer gedubbeld", vertelt Nederlands kampioen Wil ten Bras (88).

20:03 - Ralf Seuntjens mist zijn fans

 De Graafschap aanvoerder Ralf Seuntjens doet een oproep: "Wij missen jullie"

15:55 - Lange rijen voor griepprik

Wie al een griepprik heeft gehaald, herkent misschien wel dit beeld uit Dieren. Voor de ontmoetingskerk stonden vandaag af en toe lange rijen met mensen die voor de jaarlijkse vaccinatie kwamen, meldt mediapartner Studio Rheden. Ook in veel andere plaatsen in onze provincie staan soms lange rijen voor de apotheek.

Foto: Studio Rheden

14:46 - Minder positieve testen dan vrijdag

De afgelopen 24 uur kwamen er in onze provincie 1198 besmettingen bij. Gisteren werden nog 1535 positieve tests in Gelderland gemeld.

 

14:32 - Aantal positieve coronatesten zakt tot onder 10.000

Het aantal gemelde coronabesmettingen is zaterdag gedaald tot onder de 10.000, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend kwamen er bij het RIVM 9839 meldingen binnen van positieve tests. Op vrijdag waren dat er 11.127, zo blijkt uit bijgestelde cijfers.

Foto: ANP

13:47 - Wageningse tennisser uit toernooi na vals positieve test

Tennisser Botic van de Zandschulp komt zaterdag niet in actie in de halve finales van het challengertoernooi in Hamburg. De Wageningse titelhouder op het Duitse indoortoernooi had naar eigen zeggen vrijdag een positieve coronatest afgeleverd. Zaterdag testte hij echter negatief, maar toen was het al te laat.

"Ik ben vals positief getest", liet de 25-jarige Van de Zandschulp zaterdag weten. De nummer 157 van de wereld zou bij de laatste vier tegen Taro Daniel aantreden. De Japanner wordt begeleid door de Nederlandse coach Sven Groeneveld.

Bij winst op Daniel zou Van de Zandschulp, die vorig jaar in Hamburg zijn vooralsnog enige titel veroverde op challengerniveau, Tallon Griekspoor aflossen als de nummer één van Nederland.

Foto: ANP

13:15 - Gratis mondkapjes voor mensen met weinig geld

Iedereen heeft er tegenwoordig wel een of meerdere thuis liggen. Uitwasbare, design, wegwerp. Toch is de aanschaf van een mondmasker niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Met de op handen zijnde mondkapjesplicht komen gemeenten nu steeds vaker in actie voor arme gezinnen. Zo ook in Oldebroek, waar deze week de eerste gratis mondkapjes werden verstuurd naar minima-gezinnen.

 

11:38 - Het is Halloween! Dat wordt weer lekker griezelen

Een kerkhof met bewegende spoken, afgehakte handen die bewegen en natuurlijk heel veel pompoenen. Gabie Bakker vond het maar wat jammer dat de traditionele Halloween lampionnenoptocht van Heteren dit jaar vanwege corona niet door kon gaan en dus bedacht ze een alternatief. Zo'n vijftig huizen doen mee aan de Halloween-wandeltocht.

 

10:19 - 'Maak van je mondkapje geen zwerfkapje'

Dit schrijft de gemeente Wageningen zaterdagochtend op Facebook:

Inmiddels is een mondkapje al niet meer uit ons straatbeeld weg te denken, om zo samen de verspreiding van Corona te voorkomen. Helaas zien we de mondkapjes ook in Wageningen steeds meer zwerven in de natuur of op straat. We noemen het wel een wegwerpkapje maar die zijn niet bedoeld om zomaar van je af te werpen. Mondkapjes en andere Corona beschermingsmiddelen horen bij het restafval!

Foto: gemeente Wageningen

08:52 - 'Geestelijke impact van coronamaatregelen niet vergeten'

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen waarschuwt voor de geestelijke impact van de coronamaatregelen. Een negatieve spiraal is volgens de voorzitter van het Veiligheidsberaad gevaarlijker dan een illegaal feestje op zijn tijd. Hij pleit daarom voor meer adviezen om binnen de geldende maatregelen toch een verzetje te kunnen hebben.

 

08:22 - 'Beleggersvertrouwen daalt door tweede coronagolf'

Een ruime meerderheid van de Nederlandse beleggers verwacht dat de economische situatie de komende drie maanden zal verslechteren door de tweede coronagolf, maakt ING op uit een peiling in oktober. In september verwachtte een derde van de beleggers nog een verslechtering.

Foto: ANP