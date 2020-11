LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 30 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 30 oktober

21:37 - Politie smoort illegaal feest vroegtijdig in de kiem in Angerlo

De politie heeft vrijdagavond vroegtijdig een feest in Angerlo beëindigd. Naar aanleiding van een anonieme tip gingen agenten polshoogte nemen op de locatie waar een groep zou zijn samengekomen. Ongeveer twintig jongeren die er aanwezig waren hebben een boete gekregen. "We hebben daarmee voorkomen dat het een groter feest werd", aldus de politie.

De exacte locatie houdt de politie bewust geheim.

20:52 - Esther moet 10 dagen in quarantaine: hoe pak je dat aan?

Onze verslaggever Esther Hendriks leeft tien dagen lang op anderhalve meter van haar vriend, in een appartement van 70 vierkante meter. Zij doen dat omdat Thomas besmet is met het coronavirus. Maar hoe pak je dat aan? Dat ondervindt het stel aan den lijve.

Bekijk de vlog:

 

17:26 - Kabinet kijkt naar vuurwerkverbod om zorg te ontlasten

Het kabinet overweegt een vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling, om zo de vanwege corona overbelaste zorg te ontzien. Dat zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu). "Dat is zeker nu een logische vraag, die het kabinet zal meewegen."

Dit jaar wordt de jaarwisseling anders normaal, zegt Van Veldhoven. "Dat ziet iedereen." Het kabinet gaat zich de komende weken beraden over de jaarwisseling.

17:22 - Jacoliem koopt 30.000 oliebollen om de horeca te steunen

Restaurants en cafés zijn sinds de gedeeltelijke lockdown opnieuw gesloten en dat komt hard aan. Zo ook bij de horecaondernemers in Hoevelaken. Maar aankomend weekend kunnen ze daar rekenen op steun van Jacoliem Dekker, die een oliebollenactie op touw heeft gezet.

Lees hier het hele verhaal van Jacoliem.

Jacoliem Dekker bij haar drive-in. Foto: Omroep Gelderland

16:39 - Rutte ziet nog geen reden voor extra coronamaatregelen

Vooralsnog ziet premier Mark Rutte geen redenen voor extra coronamaatregelen. Wel kan het "dienstig" zijn extra maatregelen te nemen zodat een daling van het aantal coronabesmettingen sneller gaat, mits dan goed afgewogen wordt welke economische schade dit met zich meebrengt.

Het kabinet kijkt "stap voor stap" of er meer moet gebeuren tegen corona. Als extra maatregelen toch nodig blijken, dan sluit het kabinet die niet uit, zei Rutte na de ministerraad.

De komende dagen moeten uitwijzen of de eerder genomen maatregelen effectief genoeg zijn. Twee weken geleden kondigde het kabinet een gedeeltelijke lockdown af. Dinsdag geven Rutte en coronaminister Hugo de Jonge weer een persconferentie over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

14:25 - Enorme coronapiek in Gelderland

De afgelopen 24 uur kwamen er in onze provincie liefst 1534 besmettingen bij. Dat is een nieuw record. Gisteren werden nog 974 positieve tests in Gelderland gemeld. In heel het land kwamen er 11.141 meldingen bij, zo blijkt uit cijfers van het RIVM.

Dat het aantal nieuwe coronagevallen zo hoog ligt, komt voor een deel door vertraagde meldingen na de storing van woensdag. Die positieve tests zijn afgelopen etmaal alsnog geregistreerd. Bovendien voeren de GGD'en meer testen uit, die bovendien sneller worden verwerkt, waardoor meer coronabesmettingen aan het licht komen, aldus het RIVM.

Toch is het algemene beeld 'hoopvol', aldus het instituut. Het percentage positieve tests lijkt de laatste dagen te stabiliseren. Dat suggereert dat de forse toename van het aantal gevallen langzaamaan tot stilstand komt.

 

14:06 - We voelen ons iets minder gelukkig, blijkt uit dit onderzoek

We zijn iets minder gelukkig geworden, dat concludeert de provincie Gelderland na eigen onderzoek naar het welbevinden van de Gelderlander.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Pixabay

13:37 - 'Extra maatregelen lijken niet nodig', zegt minister

De cijfers over de coronabesmettingen van de afgelopen dagen lijken geen aanleiding te geven nu al extra maatregelen te treffen. Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge voor aanvang van de wekelijkse ministerraad.

De cijfers laten volgens De Jonge een afvlakking zien. Het kabinet waarschuwde eerder dat bij een verdere stijging van het aantal positieve tests per dag, een verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zou zijn. "Dat lijkt niet het geval te zijn", aldus de bewindsman.

Helemaal gerust is De Jonge pas 'als we de bocht hebben genomen'. Dat moet dan de komende dagen uit de cijfers duidelijk worden. "We willen die daling nu wel gaan zien." Daarna moet volgens de minister de afweging gemaakt worden of het de moeite waard is extra maatregelen te nemen om die daling te versnellen.

Foto: ANP

12:58 - Wat wil jij weten over corona? Stel jouw vraag in onze livestream

Corona, sommige mensen kunnen het woord niet meer horen. Toch is het nog steeds de realiteit waarin we leven. GGD-verpleegkundige Bo Visser zit om 18.00 uur klaar om live vragen te beantwoorden over dit virus.

Verpleegkundige Bo Visser bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland beantwoordt vrijdag vanaf 18.00 uur vragen die via de Facebook-pagina van Omroep Gelderland gesteld kunnen worden.

Foto: ANP

12:29 - VLOG | Een uniek kijkje in een verpleeghuis in coronatijd

Lege gangen in woonzorgcentrum De Bleijke van Markenheem in Hengelo. Dit voorjaar was het niet anders, nu is het maar een 'momentopname'. Verpleegkundige Rob Heebink hoopt dat het niet opnieuw gaat gebeuren. In zijn nieuwe, en voorlopig laatste, vlog spreekt hij met één van de bewoners van De Bleijke.

 

11:58 - Vitesse-speler Tannane ontbreekt vanwege corona tegen Willem II

Vitesse moet het zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Willem II doen zonder Oussama Tannane. De sterspeler kampt met het coronavirus. Ook in de vorige wedstrijd tegen PSV was de aanvallende middenvelder er niet bij. Hij was toen geschorst omdat hij rood kreeg tegen ADO Den Haag.

Foto: ANP

10:04 - Coronavaccin klaar voor test op muizen: 'Belangrijke eerste stap'

Een Wagenings vaccin tegen corona is klaar om getest te worden. Vooralsnog gebeurt dat op muizen om te kijken of het vaccin in die diertjes genoeg antistoffen opwekt. "Dit is een belangrijke eerste stap", klinkt het op de universiteit.

Wetenschappers van de Wageningen Universiteit werken al sinds de start van de coronacrisis aan een vaccin. Ze maken de welbekende uitsteeksels van het coronavirus na en koppelen die aan een klein, onschuldig nanodeeltje, waardoor dat weer lijkt op een coronavirus. Het lichaam reageert daarop door antistoffen aan te maken, is het idee.

Lees hier het hele artikel.

Foto: Omroep Gelderland

09:39 - Duitsland vanaf maandag deels op slot

Duitsland neemt maatregelen tegen het nog steeds oprukkende coronavirus. Het land gaat vanaf maandag deels op slot. Bars en restaurants gaan zeker tot eind november dicht, evenals onder meer fitnessstudio's, theaters en bioscopen.

Lees hier het hele artikel.

Foto: ANP

09:32 - ANALYSE | Betaald voetbal verdient geen uitzonderingspositie in coronatijd

Terwijl alle sportcompetities zijn stilgelegd, gaat het betaald voetbal gewoon door. Maar het aantal corona-uitbraken overstijgt het landelijk gemiddelde zeer ruim met al 29 gevallen bij de drie betaald voetbalclubs in onze provincie.

Lees onze analyse over corona en betaald voetbal.

Foto: Broer van den Boom

07:52 - Winkelverkopen in september opnieuw flink hoger

De Nederlandse detailhandel heeft in september opnieuw beduidend meer omgezet dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zette de trend van eerdere maanden daarmee door. De laatste keer dat de winkelverkopen daalden was in april tijdens de eerste coronalockdown. Winkeliers voerden hun verkopen met 7,6 procent op ten opzichte van september vorig jaar.

Foto: Omroep Gelderland